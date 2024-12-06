FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz indirimine sıcak bakılıyor

06 Aralık 2024 13:51 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 13:54

ABD Merkez Bankası’nın (FED) yılın son faiz kararı, yatırımcıların ve ekonomistlerin odak noktası haline geldi. Aralık ayında açıklanacak karar ile ilgili faiz indirimine sıcak bakılıyor.

Bankalar faiz indirimi için düğmeye bastı! Tüm yatırımcıları etkileyecek: 1 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 40'ın altına çektiler

Bankalar faiz indirimi için düğmeye bastı! Tüm yatırımcıları etkileyecek: 1 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 40'ın altına çektiler

Son olarak faiz oranını 75 baz puan indiren FED’in, bu ayki toplantısında nasıl bir karar alacağına dair beklentiler şekillenmeye başladı. FED​ yetkililerinden gelen açıklamalar, faiz indirimine gidilme olasılığını güçlendiriyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED’in yılın son faiz kararı toplantısı 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Karar, 18 Aralık Çarşamba akşamı saat 21.00 itibarıyla açıklanacak. Bu karar, piyasaların yıl sonu hareketleri açısından kritik öneme sahip.

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller​, faiz indirimine sıcak bakıldığını açıkladı.

Waller’in açıklamaları, FED’in mevcut ekonomik koşullarda gevşeme politikasına yöneldiğini gösteriyor.

Waller, konuşmasında politika faizinde daha nötr bir seviyeye yaklaşana kadar faiz indirimlerinin gelecek yıl boyunca devam etmesini beklediğini aktararak;

"Bugün elimizde bulunan ekonomik verilere ve enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye doğru düşüşünü sürdüreceğini gösteren tahminlere dayanarak, şu anda aralık toplantımızda politika faizinde bir indirimi destekleme eğilimindeyim. Ancak bu karar, o tarihten önce alacağımız verilerin yukarı yönlü sürpriz yapıp yapmayacağına ve enflasyonun seyrine ilişkin tahminlerimi değiştirip değiştirmeyeceğine bağlı olacak." açıklamasında bulundu.