FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Toplantı tarihi belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

28 Kasım 2024 14:22 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:26

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak aralık ayı faiz kararları milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Dolar, atın, borsa ve kripto yatırımcılarını ilgilendiren FED faiz toplantısının yapılacağı tarih belli oldu.