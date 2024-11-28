FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Toplantı tarihi belli oldu
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak aralık ayı faiz kararları milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Dolar, atın, borsa ve kripto yatırımcılarını ilgilendiren FED faiz toplantısının yapılacağı tarih belli oldu.
2024 FED faiz kararı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Son faiz kararında 4 yıl aranın ardından ekim ayından yüzde 50 faiz indiren FED, kasım ayında faizi yüzde 25 indirerek toplamda 75 baz puan faz indirimine gitti.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısının tarihine dair araştırmalar hız kazandı. Bu yılın son FED toplantısı 18 Aralık Çarşamba günü yapılacak.
FED toplantısının ardından faiz kararı akşam saat 21.00'de açıklanacak.
EKONOMİSTLERİN ARALIK AYI FED FAİZİ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankası'nın aralık ayında yüzde 52 olasılıkla 25 baz puan indirim yapacağı ve yüzde 48 olasılıkla faiz oranını sabit tutacağı öngörülüyor.