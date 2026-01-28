FED faiz kararı saat kaçta? FED faizi sabit tutarsa altın, gümüş, Bitcoin hareketlenebilir

ABD Merkez Bankası, 2026 yılının ilk faiz kararı için 27-28 Ocak tarihlerinde toplanıyor. Toplantı öncesinde piyasalar, Aralık ayı tutanaklarında yer alan görüş ayrılıklarını ve yeni dönemde izlenecek para politikasını yakından takip ediyor. Altın, gümüş, borsa ve Bitcoin yatırımcıları FED faiz kararı öncesi beklentileri ve tahminleri yakından takip ediyor. İşte FED faiz kararının altın fiyatlarına olası etkisi…

FED FAİZİ SABİT TUTARSA ALTIN NE OLUR 2026?

FED’in faiz oranlarını sabit tutması halinde altın piyasasında genellikle sınırlı hareketler görülüyor. Faiz getirisi olmayan bir varlık olan altın, yüksek reel faiz ortamında kısa vadede baskı altında kalabiliyor. Özellikle karar sonrası ilk günlerde, güçlü ABD ekonomik verilerinin eşlik etmesi durumunda hafif satışlar yaşanabiliyor. Buna rağmen geçmiş dönemlerde olduğu gibi sert ve kalıcı düşüşler nadir görülüyor.

FED faizi sabit bırakırsa orta vadede ise tablo daha dengeli bir görünüm yaşanabiliyor. Jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın alımları ve faiz indirim döngüsünün sona erdiğine dair algı, altın fiyatlarının belirli bir bantta tutunmasına katkı sağlıyor. 2025 sonu ve 2026 başında yüksek seyreden reel faizlere rağmen, güvenli liman talebinin canlı kalması altının yatay ya da sınırlı yükselişlerle yoluna devam etmesine zemin hazırlıyor.

FED FAİZİ SABİT TUTARSA GÜMÜŞ, BİTCOİN VE BORSA NE OLUR?

Gümüş, altına kıyasla daha oynak bir yapıya sahip olması nedeniyle faiz kararlarına daha sert tepkiler verebiliyor. Yüksek faiz ortamının sürmesi, endüstriyel talep üzerinde baskı yaratabiliyor ve bu durum kısa vadede gümüş fiyatlarında daha belirgin geri çekilmeleri beraberinde getirebiliyor. Altın fiyatlarının güçlü seyrettiği dönemlerde gümüşün daha hızlı yükseldiği bilinse de, 2025-2026 döneminde ulaşılan yüksek seviyeler nedeniyle kısa vadeli düşüş riskleri öne çıkıyor.

ABD borsalarında ise faizlerin sabit tutulması genellikle sürpriz olarak algılanmıyor. Borçlanma maliyetlerinin yüksek kalması şirket karlılıkları üzerinde baskı yaratırken, kararın beklenen yönde gelmesi halinde endekslerde yatay bir seyir görülebiliyor. Bitcoin tarafında ise yüksek faiz ortamı likiditeyi sınırladığı için nötr ya da hafif negatif fiyatlamalar yaşanabiliyor. Bununla birlikte kurumsal ilgi ve ETF kaynaklı girişler, kripto para piyasasında sert hareketlerin sınırlı kalmasına katkı sağlayabiliyor.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA?

FED’in 2026 yılının ilk faiz kararı, 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen FOMC toplantısının ardından açıklanacak. Karar, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklama, Türkiye saati ile 22.00’de yapılacak.

Toplantı kapsamında yalnızca faiz oranı değil, karar metninde yer alan ifadeler de yakından izlenecek. Piyasalar, kararın ardından yapılacak değerlendirmeler ve para politikasına ilişkin mesajlar üzerinden yeni fiyatlamalara yöneliyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Aralık ayındaki toplantıda FED, politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmişti. Toplantıda bazı üyeler istihdam piyasasındaki yavaşlamaya dikkat çekerken, bazıları enflasyonun kalıcı biçimde düşmediği görüşünü savundu. Tutanaklarda birçok yetkili, Aralık ayındaki indirimin ardından bir süre faizlerin sabit tutulmasının daha uygun olabileceğini değerlendirdi. Bu çerçevede piyasalarda, 2026 yılının ilk toplantısında FED’in politika faizinde değişikliğe gitmeyebileceği yönündeki beklenti ağırlık kazanıyor.