Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

FED faiz kararı saat kaçta? FED faizi sabit tutarsa altın, gümüş, Bitcoin hareketlenebilir

FED faiz kararı saat kaçta Türkiye saati ile belli oldu. FED faizi sabit bırakırsa altın ne olur 2026 fiyatlarına göre merak ediliyor. Beklenti FED’in faizi sabit bırakması yönünde. Küresel piyasalarda yatırımcılar 2026 yılının ilk ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına kilitlendi. Enflasyon ve istihdam verilerinin yakından izlendiği süreçte, faiz adımının dolar, altın, gümüş, borsa ve kripto para piyasalarında fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor. Aralık ayında yapılan 25 baz puanlık indirimin ardından gözler yılın ilk FOMC toplantısına çevrilirken, toplantı takvimi ve kararın tonu piyasaların ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Altın ve gümüşte rekor seviyelerin görülmesi, yatırımcıların FED’den gelecek mesajlara daha fazla odaklanmasına neden oluyor. Peki, FED faizi sabit tutarsa altın ne olur? İşte FED faiz kararı sonrası altın, gümüş fiyatları etkisi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
FED faiz kararı saat kaçta? FED faizi sabit tutarsa altın, gümüş, Bitcoin hareketlenebilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 18:47

ABD Merkez Bankası, 2026 yılının ilk faiz kararı için 27-28 Ocak tarihlerinde toplanıyor. Toplantı öncesinde piyasalar, Aralık ayı tutanaklarında yer alan görüş ayrılıklarını ve yeni dönemde izlenecek para politikasını yakından takip ediyor. Altın, gümüş, borsa ve Bitcoin yatırımcıları öncesi beklentileri ve tahminleri yakından takip ediyor. İşte FED faiz kararının altın fiyatlarına olası etkisi…

FED faiz kararı saat kaçta? FED faizi sabit tutarsa altın, gümüş, Bitcoin hareketlenebilir

FED FAİZİ SABİT TUTARSA ALTIN NE OLUR 2026?

FED’in faiz oranlarını sabit tutması halinde altın piyasasında genellikle sınırlı hareketler görülüyor. Faiz getirisi olmayan bir varlık olan altın, yüksek reel faiz ortamında kısa vadede baskı altında kalabiliyor. Özellikle karar sonrası ilk günlerde, güçlü ABD ekonomik verilerinin eşlik etmesi durumunda hafif satışlar yaşanabiliyor. Buna rağmen geçmiş dönemlerde olduğu gibi sert ve kalıcı düşüşler nadir görülüyor.

FED faiz kararı saat kaçta? FED faizi sabit tutarsa altın, gümüş, Bitcoin hareketlenebilir

FED faizi sabit bırakırsa orta vadede ise tablo daha dengeli bir görünüm yaşanabiliyor. Jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın alımları ve faiz indirim döngüsünün sona erdiğine dair algı, altın fiyatlarının belirli bir bantta tutunmasına katkı sağlıyor. 2025 sonu ve 2026 başında yüksek seyreden reel faizlere rağmen, güvenli liman talebinin canlı kalması altının yatay ya da sınırlı yükselişlerle yoluna devam etmesine zemin hazırlıyor.

FED faiz kararı saat kaçta? FED faizi sabit tutarsa altın, gümüş, Bitcoin hareketlenebilir

FED FAİZİ SABİT TUTARSA GÜMÜŞ, BİTCOİN VE BORSA NE OLUR?

Gümüş, altına kıyasla daha oynak bir yapıya sahip olması nedeniyle faiz kararlarına daha sert tepkiler verebiliyor. Yüksek faiz ortamının sürmesi, endüstriyel talep üzerinde baskı yaratabiliyor ve bu durum kısa vadede gümüş fiyatlarında daha belirgin geri çekilmeleri beraberinde getirebiliyor. Altın fiyatlarının güçlü seyrettiği dönemlerde gümüşün daha hızlı yükseldiği bilinse de, 2025-2026 döneminde ulaşılan yüksek seviyeler nedeniyle kısa vadeli düşüş riskleri öne çıkıyor.

FED faiz kararı saat kaçta? FED faizi sabit tutarsa altın, gümüş, Bitcoin hareketlenebilir

ABD borsalarında ise faizlerin sabit tutulması genellikle sürpriz olarak algılanmıyor. Borçlanma maliyetlerinin yüksek kalması şirket karlılıkları üzerinde baskı yaratırken, kararın beklenen yönde gelmesi halinde endekslerde yatay bir seyir görülebiliyor. Bitcoin tarafında ise yüksek faiz ortamı likiditeyi sınırladığı için nötr ya da hafif negatif fiyatlamalar yaşanabiliyor. Bununla birlikte kurumsal ilgi ve ETF kaynaklı girişler, kripto para piyasasında sert hareketlerin sınırlı kalmasına katkı sağlayabiliyor.

FED faiz kararı saat kaçta? FED faizi sabit tutarsa altın, gümüş, Bitcoin hareketlenebilir

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA?

FED’in 2026 yılının ilk faiz kararı, 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen FOMC toplantısının ardından açıklanacak. Karar, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklama, Türkiye saati ile 22.00’de yapılacak.

FED faiz kararı saat kaçta? FED faizi sabit tutarsa altın, gümüş, Bitcoin hareketlenebilir

Toplantı kapsamında yalnızca faiz oranı değil, karar metninde yer alan ifadeler de yakından izlenecek. Piyasalar, kararın ardından yapılacak değerlendirmeler ve para politikasına ilişkin mesajlar üzerinden yeni fiyatlamalara yöneliyor.

FED faiz kararı saat kaçta? FED faizi sabit tutarsa altın, gümüş, Bitcoin hareketlenebilir

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Aralık ayındaki toplantıda FED, politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmişti. Toplantıda bazı üyeler istihdam piyasasındaki yavaşlamaya dikkat çekerken, bazıları enflasyonun kalıcı biçimde düşmediği görüşünü savundu. Tutanaklarda birçok yetkili, Aralık ayındaki indirimin ardından bir süre faizlerin sabit tutulmasının daha uygun olabileceğini değerlendirdi. Bu çerçevede piyasalarda, 2026 yılının ilk toplantısında FED’in politika faizinde değişikliğe gitmeyebileceği yönündeki beklenti ağırlık kazanıyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
#fed faiz kararı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.