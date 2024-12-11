FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Yılın son faiz kararı için geri sayım başladı

11 Aralık 2024 13:07 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 13:10

ABD Merkez Bankası’nın (FED) yılın son faiz kararı, yatırımcıların ve ekonomistlerin odak noktası haline geldi. Aralık ayında açıklanacak karar öncesinde piyasalardaki gergin bekleyiş devam ediyor.

Son olarak faiz oranını 75 baz puan indiren FED​’in, bu ayki toplantısında nasıl bir karar alacağına dair beklentiler şekillenmeye başladı. FED yetkililerinden gelen açıklamalar, faiz indirimine gidilme olasılığını güçlendiriyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED’in yılın son faiz kararı toplantısı 17-18 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Karar, 18 Aralık Çarşamba akşamı saat 21.00 itibarıyla açıklanacak. Bu karar, piyasaların yıl sonu hareketleri açısından kritik öneme sahip.

ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası (FED), enflasyonla mücadele sürecinin beklenenden daha uzun süreceği endişelerini gündeme getiriyor. Tahvil piyasalarındaki alışlar, bu durumun piyasalarda karşılanmasına neden olurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED’in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler zayıflıyor.

Son değerlendirmelere göre, Aralık ayında FED’in yüzde 52 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapması, yüzde 48 ihtimalle ise politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Bu öngörüler, finans piyasalarının yılın son faiz kararına odaklandığını gösteriyor.