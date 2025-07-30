FED faiz kararını açıkladı mı? FED faiz düştü mü?

ABD Merkez Bankası FED'den yapılan açıklamada, faiz kararının 2'ye karşı 9 oyla alındığı belirtildi.

ABD başta olmak üzere dünya piyasalarını da etkileyen karar Türkiye’de de merak konusu olmuştu.

Peki, FED faiz kararı ne oldu? Faizler; düştü mü, yükseldi mi yoksa sabit mi tutuldu?

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası, politika faizini piyasa beklentileri dâhilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25 ile 4,50 arasında sabit tutma kararı aldı.

FED Başkanı Jerome Powell, kararın ardından yaptığı açıklamada, enflasyon risklerine karşı ılımlı kısıtlayıcı bir duruşun uygun olduğunu dile getirdi.

Açıklamada,​​​​​​​ işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği ve iş gücü piyasası şartlarının sağlamlığını koruduğu belirtildi.

Öte yandan FED bir sonraki faiz kararını ise 17 Eylül 2025'te açıklayacak.

Enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle FED geçen yıl eylül ayında 4 yıl aranın ardından kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan çekmişti.

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'a, "Şimdi faiz düşürmeli" çağrısında bulunmuştu.