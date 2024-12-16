FED faiz kararını ne zaman saat kaçta açıklayacak? Piyasalar yılın son faiz kararını bekliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

16 Aralık 2024 22:37 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 22:48

ABD Merkez Bankası’nın yılın son faiz kararı için geri sayım başlamışken vatandaşlar tarafından kararın açıklanacağı tarih merak ediliyor.