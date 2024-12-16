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FED faiz kararını ne zaman saat kaçta açıklayacak? Piyasalar yılın son faiz kararını bekliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
16 Aralık 2024 22:37 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 22:48
FED faiz kararını ne zaman saat kaçta açıklayacak? Piyasalar yılın son faiz kararını bekliyor

ABD Merkez Bankası’nın yılın son faiz kararı için geri sayım başlamışken vatandaşlar tarafından kararın açıklanacağı tarih merak ediliyor.

FED​ açıkladığı son 2 faiz​ kararında 75 baz puanlık indirim kararı almıştı.

FED'in aralık​ ayında alacağı faiz kararıyla ilgili ise ekonomistler beklentilerini açıkladı.

FED faiz kararını ne zaman saat kaçta açıklayacak? Piyasalar yılın son faiz kararını bekliyor - 1. Resim

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Yılın son FED faiz  kararı toplantısı 18 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Aralık ayı faiz kararının akşam saat 21.00'da açıklanması bekleniyor.

FED faiz kararını ne zaman saat kaçta açıklayacak? Piyasalar yılın son faiz kararını bekliyor - 2. Resim

ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler azalmaya devam ediyor.

FED’in yüzde 52 ihtimalle 25 baz puan indirim yapacağı beklenirken, yüzde 48 ihtimalle de politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Altın başta olmak üzere emtia fiyatları yukarı yönlü hareketler yaşayabilir.

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Kaynak: TGRT Haber
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