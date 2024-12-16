FED faiz kararını ne zaman saat kaçta açıklayacak? Piyasalar yılın son faiz kararını bekliyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
16 Aralık 2024 22:37 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 22:48
ABD Merkez Bankası’nın yılın son faiz kararı için geri sayım başlamışken vatandaşlar tarafından kararın açıklanacağı tarih merak ediliyor.
FED açıkladığı son 2 faiz kararında 75 baz puanlık indirim kararı almıştı.
FED'in aralık ayında alacağı faiz kararıyla ilgili ise ekonomistler beklentilerini açıkladı.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Yılın son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık Çarşamba günü yapılacak.
Aralık ayı faiz kararının akşam saat 21.00'da açıklanması bekleniyor.
ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE?
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler azalmaya devam ediyor.
FED’in yüzde 52 ihtimalle 25 baz puan indirim yapacağı beklenirken, yüzde 48 ihtimalle de politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Altın başta olmak üzere emtia fiyatları yukarı yönlü hareketler yaşayabilir.
Kaynak: TGRT Haber