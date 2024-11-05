FED faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu

05 Kasım 2024 09:51 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:55

ABD Merkez Bankası’nın açıklayacağı kasım faiz kararının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Ekonomistlerin kasım ayı faiz kararı beklentisi yatırımcıların odak noktasında yer alıyor.

2024 FED faiz kararının ne olacağı dolar, altın, borsa ve kripto yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Son faiz kararında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indiren FED, faizi 50 baz puan düşürerek 4,75-5,00 aralığına çekmişti.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısının takvimine dair araştırmalar hız kazandı. FED faiz kararı toplantısı 7 Kasım 2024 Perşembe günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kasım ayı faiz kararı açıklanacak.

KASIM AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (FED) bu hafta yapılacak toplantısında 25 puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor. Piyasalardaki fiyatlanmalar, FED’in bu indirimi gerçekleştireceğine dair beklentileri yükseltti. 7 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek toplantıda faiz indirimi yüzde 83 olarak düşünülüyor.