FED faizi düşürürse dolar ne olur? Altın ve dolar yatırımcıları için olasılıklar

29 Ocak 2025 18:16 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 18:16

FED faizi düşürürse dolar, küresel ve yerel piyasalarda dalgalanmalara uğrayabilir. Bu karar, doların değerini, altın fiyatlarını, borsa ve Bitcoin'in performansını etkileyebilir. Ancak, bu etkilerin Türkiye'deki yansımaları, yerel ekonomik dinamiklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

FED'in faiz indirimi, doların küresel piyasalarda değer kaybetmesine neden olabilir. Bunun Türkiye’de dolar/TL kuruna etkisi ise birkaç faktöre bağlıdır.

FED FAİZİ DÜŞÜRÜRSE DOLAR NE OLUR?

FED'in faiz indirimi, genellikle dolar endeksinin düşmesine yol açar. Bu durum, doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesi anlamına gelir.

Türkiye'de de dolar/TL kuru bu küresel değer kaybından olumlu etkilenebilir ve TL karşısında değer kaybeder. Ancak, bu etkinin gerçekleşmesi için Türkiye'nin iç ekonomik dinamiklerinin de destekleyici olması gerekir.

Düşük faiz ortamı, yatırımcıların daha yüksek getiri arayışıyla gelişmekte olan piyasalara yönelmesini sağlar. Bu da Türkiye'ye yabancı sermaye girişini artırabilir ve TL'nin değer kazanmasına katkıda bulunur. Ancak, Türkiye'deki enflasyon, siyasi riskler ve faiz politikaları gibi iç dinamikler, FED'in faiz indiriminin etkisini azaltabilir veya tersine çevirebilir.

FED FAİZİ DÜŞÜRÜRSE ALTIN NE OLUR?

FED faiz indirimleri, altın fiyatlarının yükselmesine neden olur. Faizlerin düşmesi, tahvil faizlerini de gerileterek faiz getirisi olmayan altını daha cazip hale getirir. Bu durumda yatırımcılar altına yönelir ve bu da fiyatların artmasına sebep olur.

Ayrıca, doların değer kaybetmesi altının dolar cinsinden fiyatını yükseltir. Enflasyon endişesi de bir diğer faktördür; faiz indirimi likiditeyi artıracağından, enflasyon riski artar ve yatırımcılar enflasyona karşı korunmak için altın alımına yönelebilir, bu da fiyatları daha da yukarı çeker.

FED FAİZİ DÜŞÜRÜRSE BİTCOİN VE BORSA NE OLUR?

FED'in faiz indirimi, borsa ve Bitcoin için genellikle olumlu bir gelişmedir. Faizlerin düşmesi, yatırımcıların risk iştahını artırır ve bu da borsalara olan ilgiyi artırır. ABD borsaları ve gelişmekte olan ülkelerin borsaları, özellikle BIST 100 gibi endeksler, yükseliş eğilimi gösterebilir. Şirketlerin borçlanma maliyetlerinin düşmesi, büyümeyi destekleyerek hisse senetlerinin değer kazanmasını sağlayabilir.

Bitcoin ve diğer kripto paralar da faiz indiriminden olumlu etkilenir. Düşük faiz ortamında piyasada daha fazla likidite bulunur ve bu da spekülatif varlıklara olan ilgiyi artırabilir. Doların değer kaybetmesi ve riskli varlıklara olan ilginin artması, Bitcoin'in fiyatını yukarı çekebilir. Bu durum, kripto para piyasasında genel bir yükseliş trendi oluşturabilir.

FED FAİZ İNDİRİRSE DOLAR NE OLUR?

FED faiz indirirse dolar genellikle küresel piyasalarda değer kaybeder. Ancak, Türkiye'deki dolar/TL kuru üzerindeki etki, iç dinamiklere bağlı olarak değişebilir.

FED FAİZ İNDİRİRSE ALTIN NE OLUR?

Altın fiyatları genellikle yükselir çünkü faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamında daha cazip hale gelir.

FED FAİZ İNDİRİRSE BORSA NE OLUR?

Borsalar olumlu tepki verir; yatırımcıların risk iştahı artar ve şirketlerin borçlanma maliyetleri düşer. Bu, borsa endekslerinin yükselmesini sağlayabilir.

FED FAİZ İNDİRİRSE BİTCOİN NE OLUR?

Bitcoin genellikle yükseliş eğilimi gösterir çünkü düşük faiz ortamında spekülatif varlıklara olan ilgi artar ve doların değer kaybı Bitcoin'e olan talebi artırabilir.

FED FAİZ İNDİRİMİ TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLER?

Türkiye'de dolar/TL kuru üzerindeki etki, iç ekonomik dinamiklere bağlıdır. Faiz indirimi sermaye girişini artırabilir ama enflasyon ve siyasi riskler gibi faktörler etkiyi sınırlayabilir.

*Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.