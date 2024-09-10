FED toplantısı 18 Eylül Çarşamba günü yapılacak! Faiz kararı saat 21.00'de duyurulacak

10 Eylül 2024 11:45 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:58

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) eylül ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Küresel piyasaları yakından takip eden vatandaşlar fed toplantısı ne zaman, saat kaçta gibi soruların cevaplarını merak ediyor.

FED Başkanı Jerome Powell, 31 Temmuz'da gerçekleştirilen son toplantıda faiz indirimlerinin zamanlamasının önemli olduğunu vurgulamıştı.

Faiz oranlarının işgücü piyasalarına ve büyük ekonomik büyümeye zarar verdiğini belirterek eylül ayı faiz toplantısında indirime gidilebileceğinin sinyalini vermişti.

Eylül ayına girilmesi ile birlikte FED toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Eylül ayı faiz kararının açıklanacağı FED toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak.

Faiz kararının akşam saat 21.00 civarlarında açıklanması bekleniyor.

FED Başkanı Powell, 22-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Jackson Hole Sempozyumu'nda faiz kararıyla ilgili yaptığı açıklamada "Hareketin yönü açık, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru daha fazla ilerleme kaydederken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.