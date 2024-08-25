Felix Uduokhai uçağı bugün saat 22.50'de İstanbul'a gelecek

25 Ağustos 2024 15:52 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 16:38

Felix Udokhai Ausburg, 1860 Munih ve Wolfsburg takımlarında oynadı! Beşiktaş transferi ile gündemde

Felix Udokhai Ausburg, 1860 Munih ve Wolfsburg takımlarında oynadı! Beşiktaş transferi ile gündemde

Yeni sezonda şampiyonluk için Ciro Immobile, Rafa Silva gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Beşiktaş şimdi ise savunma hattını güçlendiriyor.

Ausburg forması giyen Felix Uduokhai'nin bu akşam İstanbul'a geleceği açıklandı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamanın ardından Uduokhai uçağı ne zaman İstanbul'a geleceği merak ediliyor.

FELİX UDUOKHAİ NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Beşiktaş tarafından açıklanan bilgilere göre Felix Uduokhai bu akşam (25 Ağustos) transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelecek.

FELİX UDUOKHAİ UÇAĞI SAAT KAÇTA GELECEK?

Açıklamada belirtilen bilgilere göre Felix Uduokhai'nin uçağı saat 22.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacak.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai, kulübümüzle Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Uduokhai’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 22.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır" ifadeleri yer aldı.

FELİX UDUOKHAİ UÇAK KODU NE?

Felix Uduokhai'nin geleceği uçağın takip kodu kulüp tarafından henüz açıklanmadı.

İlerleyen saatlerde konuyla ilgili bir gelişme olursa haberimizi güncelleyeceğiz.