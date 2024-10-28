Fener alayı düzenlenen tarihler gündeme geldi

28 Ekim 2024 12:37 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 12:39

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birçok ilde fener alayı düzenlenecek. Birlik ve beraberlik duygusunun pekiştiği geleneklerden biri olan fener alayının düzenlenme tarihleri merak konusu oldu.

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Fener alayı, Türkiye’de genellikle milli bayramlar ve belirli kutlamalar sırasında müzikler, meşaleler veya fenerler ile coşkulu bir şekilde topluca yürüyüş yaparak gerçekleştirilir.

FENER ALAYI NEDİR?

Fener alayı, bayram​ ve kutlamalarda yapılan bir etkinliktir. Birlik ve beraberliği simgeleyen fener alayında insanlar ellerinde meşaleler veya fenerler taşıyarak topluca yürüyüş yaparlar.

FENER ALAYI HANGİ TARİHLERDE DÜZENLENİR?

Türkiye’de fener alayı düzenlenen tarihler şu şekildedir;

23 Nisan​ Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı: Bu bayramların ilk akşamında ya da diğer günlerinde de fener alayları yapılabilir.

Yerel Kutlamalar: Belirli yerel etkinlikler veya festivaller sırasında da fener alayı düzenlenebilir.