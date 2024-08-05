Fenerbahçe 0-1 Young Boys maçı 4 Ağustos 2010'da oynanmıştı
Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşirken Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Young Boys ile eşleşmesinin ardından Fenerbahçe'nin daha önce oynadığı Young Boys maçı kaç kaç bitti, ne zaman oynandı merak konusu oldu.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından sarı kırmızılı ekibin rakibi Young Boys oldu.
İsviçre takımının eskiden Fenerbahçe ile oynadığı maçı kimin yendiği de gündeme geldi.
FENERBAHÇE - YOUNG BOYS KAÇ KAÇ BİTTİ, KİM YENDİ?
2010 yılında oynanan karşılaşma Fenerbahçe 0-1 Young Boys olarak sona ererken 28 Temmuz'da olan karşılaşma 2-2'lik skorla sona ermişti.
FB, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında rakibine 1-0 mağlup olmuştu. Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki mücadelede golü 40. dakikada Bienvenu atarken, 53. dakikasında Fenerbahçe'den Stoch kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
İlk maçta 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, aldığı skor ile lige veda etmişti.
FB-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN OYNANDI?
Sarı lacivertlilerin mücadelesinin ilki 4 Ağustos 2010'da oynanırken diğeri 28 Temmuz 2010'da oynandı.