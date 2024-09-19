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Fenerbahçe 149 kez, Galatasaray 128 kez derbiden galibiyet ile ayrıldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
19 Eylül 2024 10:48 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:07
Fenerbahçe 149 kez, Galatasaray 128 kez derbiden galibiyet ile ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun altıncı haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev derbiye günler kala taraftarlar Fenerbahçe ve Galatasaray'ın derbi istatistiklerini merak ediyor.

Fenerbahçe​ ve Galatasaray​, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'da Ülker Stadı​'nda tarihleri boyunca 401. kez karşı karşıya gelecek.

Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek karşılaşmaya günler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın derbi​ istatistikleri merak edilmeye başlandı.

Fenerbahçe 149 kez, Galatasaray 128 kez derbiden galibiyet ile ayrıldı - 1. Resim

FENERBAHÇE GALATASARAY'I KAÇ KEZ YENDİ?

Fenerbahçe tarih boyunca Galatasaray ile karşılaştığı toplam 400 maçın 149'unda galibiyet ile sahadan ayrıldı.

İki takım arasında oynanan 123 maç ise beraberlik ile sonuçlanırken en çok alınan skor ise 1-0 oldu.

Fenerbahçe tarih boyunca sarı-kırmızılılar ile karşılaştığı maçlarda toplam 541 gol attı.

Süper Lig​ tarihinde ise sarı-lacivertliler, Galatasaray ile oynadığı 123 maçın 51'inde galibiyet ile ayrılırken 39 maçta ise berabere kaldı.

Fenerbahçe 149 kez, Galatasaray 128 kez derbiden galibiyet ile ayrıldı - 2. Resim

GALATASARAY FENERBAHÇE'Yİ KAÇ KEZ YENDİ?

Galatasaray, sarı-lacivertliler karşısında çıktığı 400 maçın 128'inde sahadan galibiyet ile ayrıldı ve 499 gol attı.

Süper Lig tarihinde ise sarı-kırmızılılar 132 maçtan 42'sinde sahadan galibiyet ile ayrıldı.

İki ezeli rakip arasında oynanan son 10 karşılaşmanın istatistikleri ise şöyle:

  • Süper Lig | Galatasaray-Fenerbahçe | 0:1
  • TFF Süper Kupa | Galatasaray-Fenerbahçe | 3:0
  • Süper Lig | Fenerbahçe-Galatasaray | 0:0
  • Süper Lig | Galatasaray-Fenerbahçe | 3:0
  • Süper Lig | Fenerbahçe-Galatasaray | 0:3
  • Süper Lig | Fenerbahçe-Galatasaray | 2:0
  • Süper Lig | Galatasaray-Fenerbahçe | 1:2
  • Süper Lig | Fenerbahçe-Galatasaray | 0:1
  • Süper Lig | Galatasaray-Fenerbahçe | 0:0
  • Süper Lig | Fenerbahçe-Galatasaray | 1:3

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Kaynak: TGRT HABER
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