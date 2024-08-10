Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısına 3 eksikle çıkacak

10 Ağustos 2024 16:11 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 16:20

Adana Demirspor bugün İstanbul'da sarı lacivertlilerin evine konuk oluyor. Taraftarlar ise Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğribayat ve Fred neden yok sakat mı merak ederken eksik olan oyuncular netleşti.

FENERBAHÇE MAÇINDA MERT HAKAN YANDAŞ NEDEN YOK, CEZALI MI?

FB'nin oyuncularından biri olan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat, geçen sezondan cezası bulunması sebebiyle bu akşam Adana Demirspor maçında forma giymeyecek.

FB - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA FRED NEDEN OYNAMIYOR, SAKAT MI?

Bugün 21.45'te başlayacak olan mücadelede Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat cezası nedeniyle forma giyemezken Fred, sakatlığı dolayısıyla bugün sahada yok.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Adana Demirspor: Vedat, Gravillon, Semih, Manev, Mohammadi, Maestro, Rodriguez, Yusuf Sarı, Mitchu, Alioui, Barasi.