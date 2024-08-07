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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıkıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
07 Ağustos 2024 09:04 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:14
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıkıyor

2024-25 sezonunda heyecan devam ederken Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı stadyumdan takip etmek isteyenler ise FB maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak merak ederken kulüpten açıklama geldi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek olan mücadeleye kısa süre kala futbolseverler Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı biletleri kaç TL araştırmaya başlarken satış henüz başlamadı.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Süper Lig'de heyecan başlıyor. Ligin ilk haftasında karşılaşmalar oynanırken FB ile Adana Demirspor Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde mücadele edecek.

Karşılaşmanın biletleri ise 7 Ağustos günü Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyeler için 2 adet olarak satışa çıkarken, 8 Ağustos günü itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell abonelerine 1 adet olarak satışa çıkacak.

9 Ağustos günü 11.00 itibarıyla ise genel taraftar için bilet satışları başlıyor.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıkıyor - 1. Resim

FB - ADANA DEMİRSPOR MAÇ BİLET FİYATLARI 2024

Mücadelenin biletleri transfere kapalı olurken fiyatlar Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından şöyle açıklandı:

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ:  900,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 1.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 1.700,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.000,00 TL  

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı biletleri satışa çıkıyor - 2. Resim

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 3.050,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK:  4.150,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.750,00 TL

VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.170,00 TL

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Kaynak: TGRT Haber
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