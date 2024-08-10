Fenerbahçe Adana Demirspor maçı muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 10 Ağustos günü Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin evine konuk oluyor. Heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kala muhtemel 11 de belli oldu. Taraftarlar stadyuma akın ederken FB - Adana Demirspor kadrosu da gündeme geldi.
Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Geçen sezon ligi ikinci sırada bitiren sarı lacivertliler bu sezon da da başarıyı yakalamak istiyor.
Sezonun ilk haftasında FB ile Adana Demirspor sahaya çıkıyor.
FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER
21.45'te başlayacak olan karşılaşmaya kısa süre kalırken muhtemel 11 şöyle:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.
Adana Demirspor: Vedat, Gravillon, Semih, Manev, Mohammadi, Maestro, Rodriguez, Yusuf Sarı, Mitchu, Alioui, Barasi.
FB - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan mücadele 21.45'te başlayacak. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler ise beIN Sports 1 ekranlarından izleyebilecek.
FB MAÇI HAKEMİ KİM?
Bugün oynanacak olan maçı Atilla Karaoğlan yönetirken yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapıyor.