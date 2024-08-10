Fenerbahçe Adana Demirspor maçı muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu

10 Ağustos 2024 15:46 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:52

Fenerbahçe, Yiğit Fidan'ı transfer etti! Anlaşma 4 yıllık

Fenerbahçe, Yiğit Fidan'ı transfer etti! Anlaşma 4 yıllık

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. Geçen sezon ligi ikinci sırada bitiren sarı lacivertliler bu sezon da da başarıyı yakalamak istiyor.

Sezonun ilk haftasında FB ile Adana Demirspor sahaya çıkıyor.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LER

21.45'te başlayacak olan karşılaşmaya kısa süre kalırken muhtemel 11 şöyle:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.

Adana Demirspor: Vedat, Gravillon, Semih, Manev, Mohammadi, Maestro, Rodriguez, Yusuf Sarı, Mitchu, Alioui, Barasi.

FB - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan mücadele 21.45'te başlayacak. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler ise beIN Sports 1 ekranlarından izleyebilecek.

FB MAÇI HAKEMİ KİM?

Bugün oynanacak olan maçı Atilla Karaoğlan yönetirken yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapıyor.