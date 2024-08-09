Fenerbahçe Adana Demirspor maçında Fred kadroda yer almayacak
Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında Fred'in sakatlığı nedeniyle oynamayacağı açıklandı. Yıldız oyuncunun 2-3 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri kapsamında 30 Temmuz tarihinde oynanan Fenerbahçe-Lugano karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Fred sakatlanmıştı.
Taraftarlar tarafından Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasında Fred'in forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.
FRED ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Lille maçında alınan mağlubiyetten sonra "Fred'i özlüyorum" demişti.
Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Fred, Adana Demirspor maçında da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.
FRED NEDEN SAKATLANDI?
Fenerbahçe tarafından açıklanan bilgilere göre Fred, sağ diz iç yan bağlarından sakatlandı.
FRED NE ZAMAN DÖNECEK?
Tedavisi hala devam eden orta saha oyuncusu Fred'in 2-3 hafta sonra sahalara tekrar dönmesi bekleniyor.