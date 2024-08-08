Fenerbahçe Adana Demirspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın istatistikleri

08 Ağustos 2024 11:47 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 12:02

Trendyol Süper Lig'in ilk haftası kapsamında Fenerbahçe ve Adana Demirspor arasında 10 Ağustos Cumartesi saat 21.45'te gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Taraftarlar tarafından maçın hakeminin kim olduğu merak ediliyor.

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

ATİLLA KARAOĞLAN FENERBAHÇE KARNESİ

Deneyimli hakem Atilla Karaoğlan 2023-2024 sezonunda toplam 3 tane Fenerbahçe maçını yönetti.

Bu maçların tarihleri ve sonuçları ise şöyle:

24 Eylül 2023 - Alanyaspor - Fenerbahçe 0:1

9 Aralık 2023 - Beşiktaş - Fenerbahçe 1:3

2 Mart 2024 - Hatayspor - Fenerbahçe 0:2

Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 15 sarı kart görürken, rakipleri ise 10 sarı kart gördü.

Ayrıca Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal da itiraz nedeniyle Beşiktaş ile oynanan maçta sarı kart almıştı.

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda Fenerbahçe 2 kere penaltı kullanırken rakipleri ise sadece 1 penaltı kullandı.

ATİLLA KARAOĞLAN ADANA DEMİRSPOR KARNESİ

Deneyimli hakem Adana Demirspor'un ise sadece 23 Ocak 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynadığı 0-0 berabere biten maçı yönetti.

Karşılamada Adana Demirspor 4 sarı, 1 sarıdan kırmızı kart görürken Beşiktaş ise 4 sarı kart gördü.

Deneyimli hakem 2023-2024 sezonunda toplam 28 maç yönetti.

Bu maçların dağılımı ise şöyle: