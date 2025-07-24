Fenerbahçe Al-Ittihad maç sonucu kaç kaç? Jhon Duran şov

Hazırlık maçı kapsamında Fenerbahçe, Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad ile karşılaştı

Sarı lacivertli takım maçı 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri 9. dakikada En-Nesyri, 16. Dakikada Szymanski ve 77. ile 88. dakikalarda Jhon Duran kaydetti.

Jhon Duran, sarı lacivertli formayı ilk kez Al Ittihad karşısında giydi ve iki gol kaydederek taraftarı heyecanlandırdı.

Fenerbahçe, 26 Temmuz Cumartesi günü Portekiz kampındaki son maçını Benfica ile Estadio da Luz'da oynayacak.