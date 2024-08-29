Fenerbahçe Alanyaspor hakemi Mehmet Türkmen karnesi

29 Ağustos 2024 13:47 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 14:02

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftası kapsamında 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00'da karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan sarı-lacivertliler ve Alanyaspor karşılaşmasının hakeminin kim olacağı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe ve Alanyaspor arasında oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen olacak.

Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan'ın yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakeminin ise Ozan eRgün olduğu açıklandı.

MEHMET TÜRKMEN FENERBAHÇE KARNESİ

Mehmet Türkmen kariyeri boyunca sadece Fenerbahçe U19'un Trabzonspor U19 ile 13 Haziran 2021 tarihinde oynadığı karşılaşmayı yönetti.

3-0 Trabzon U19 takımının üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada sarı-lacivertlilerin U19 takımı 1 tane sarı kart aldı.

Bordo-mavililerin U19 takımı ise 2 sarı kart gördü.

Mehmet Türkmen 2023-2024 sezonunda 3 Türkiye Kupası, 3 Süper Lig ve 7 tane 1. Lig olmak üzere toplamda 13 karşılaşma yönetti.

Bu karşılaşmalarda toplam 48 sarı, 3 kırmızı kart gösterirken 3 penaltı verdi.