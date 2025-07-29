Fenerbahçe Alanyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2025 Fenerbahçe Alanyaspor bilet fiyatları

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı başlıyor. 2025-2026 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe kendi evinde Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

9 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak olan karşılaşmaya şimdiden yoğun ilgi bulunuyor. Sezonun ilk maçını stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar Fenerbahçe - Alanyaspor maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını araştırıyor.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Alanyaspor maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağıyla ilgili henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak karşılaşmanın biletlerinin 6 Ağustos Çarşamba günü genel satışa sunulması bekleniyor.

Bilet satış tarihi Fenerbahçe tarafından yapılacak olan duyurunun ardından netlik kazanacak.

FENERBAHCE - ALANYASPOR MAÇ BİLETLERİ FİYATI, NE KADAR?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının bilet fiyatları da henüz belli olmadı. Karşılaşmanın bilet satış duyurusuyla birlikte, fiyatlarının da belli olması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında Kadıköy'de oynayacağı Lazio karşılaşmasının bilet fiyatları ise geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Fenerbahçe - Lazio hazırlık maçı bilet fiyatları şöyle: