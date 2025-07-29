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 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Alanyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2025 Fenerbahçe Alanyaspor bilet fiyatları

Trednyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı. Fenerbahçe sezonun ilk maçında Kadıköy'de Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar Fenerbahçe - Alanyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar sorularını araştırmaya başladı. Karşılaşma 9 Ağustos'ta oynanacak.

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Fenerbahçe Alanyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2025 Fenerbahçe Alanyaspor bilet fiyatları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 14:18

'de yeni sezon heyecanı başlıyor. 2025-2026 sezonunun ilk maçında kendi evinde ile karşı karşıya gelecek.

9 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak olan karşılaşmaya şimdiden yoğun ilgi bulunuyor. Sezonun ilk maçını stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar Fenerbahçe - Alanyaspor maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını araştırıyor.

Fenerbahçe Alanyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2025 Fenerbahçe Alanyaspor bilet fiyatları

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Alanyaspor maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağıyla ilgili henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak karşılaşmanın biletlerinin 6 Ağustos Çarşamba günü genel satışa sunulması bekleniyor.

Bilet satış tarihi Fenerbahçe tarafından yapılacak olan duyurunun ardından netlik kazanacak.

Fenerbahçe Alanyaspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2025 Fenerbahçe Alanyaspor bilet fiyatları

FENERBAHCE - ALANYASPOR MAÇ BİLETLERİ FİYATI, NE KADAR?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının bilet fiyatları da henüz belli olmadı. Karşılaşmanın bilet satış duyurusuyla birlikte, fiyatlarının da belli olması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında Kadıköy'de oynayacağı Lazio karşılaşmasının bilet fiyatları ise geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Fenerbahçe - Lazio hazırlık maçı bilet fiyatları şöyle:

  • Kuzey - Spor Toto Tribünü - 500 TL
  • Fenerium Üst - Maraton Üst Tribünü - 1000 TL
  • Fenerium Alt Avis - Maraton Alt Tribünü - 2000 TL
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#Alanyaspor
#Fenerbahçe
#Maç Bileti
#Bilet Satışı
#Bilet Fiyatı
#Aktüel
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