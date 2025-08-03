Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelenecek mi? TFF'den açıklama bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta karşılaşmalarının tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Fenerbahçe, 1. hafta kapsamında 9 Ağustos'ta Alanyaspor ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Ancak sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmanın ertelenmesini talep etti. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile 6 ve 12 Ağustos tarihinde karşılaşacak. Alanyaspor maçı ertelenmezse Fenerbahçe 6 gün içerisinde 3 zorlu mücadeleye çıkacak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ertelenecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının erteleneceğine dair henüz Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili TFF tarafından 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Feyenoord maçı açıklanan bilgilere göre 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. İlk karşılaşmanın ardından rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

İlk maç Hollanda'da oynanacakken, ikinci karşılaşma ise Kadıköy'de düzenlenecek.