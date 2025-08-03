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 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelenecek mi? TFF'den açıklama bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, TFF'ye karşılaşmanın ertelenmesi talebinde bulundu. Talebin ardından Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ertelenecek mi sorusu gündeme geldi.

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Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelenecek mi? TFF'den açıklama bekleniyor.
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 13:27

Trendyol 'in 1. hafta karşılaşmalarının tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. , 1. hafta kapsamında 9 Ağustos'ta ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Ancak sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmanın ertelenmesini talep etti. 3. ön eleme turunda ile 6 ve 12 Ağustos tarihinde karşılaşacak. Alanyaspor maçı ertelenmezse Fenerbahçe 6 gün içerisinde 3 zorlu mücadeleye çıkacak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ertelenecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelenecek mi? TFF'den açıklama bekleniyor.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının erteleneceğine dair henüz Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili TFF tarafından 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelenecek mi? TFF'den açıklama bekleniyor.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Feyenoord maçı açıklanan bilgilere göre 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. İlk karşılaşmanın ardından rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

İlk maç Hollanda'da oynanacakken, ikinci karşılaşma ise Kadıköy'de düzenlenecek.

ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#süper lig
#tff
#Alanyaspor
#feyenoord
#Fenerbahçe
#Maç Ertelemesi
#Aktüel
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