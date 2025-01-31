Fenerbahçe Anderlecht ilk maç ne zaman, nerede oynanacak? Avantaj kovalayacağız

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

31 Ocak 2025 16:07 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:08

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe, lig aşamasını 24. sırada tamamlayıp play-off turuna yükseldi. Play-off turunda Anderlecht ile eşleşen Fenerbahçe, bu mücadelede bir üst tura çıkma hedefinde. İlk karşılaşma ve rövanş maçı tarihleri belli oldu. Fenerbahçe, Anderlecht'i geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile karşılaşabilir. İki takımın daha önce 2018'de yaptığı maçlarda Fenerbahçe, bir galibiyet ve bir beraberlik almıştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile eşleşti ve play-off mücadelesine hazırlanıyor. İki takım arasındaki ilk maç, 13 Şubat Perşembe günü oynanacak. FENERBAHÇE ANDERLECHT İLK VE 2. MAÇ NE ZAMAN? Fenerbahçe ile Anderlecht arasındaki ilk maç, 13 Şubat Perşembe günü oynanacak. Bu karşılaşmanın ardından, rövanş mücadelesi 20 Şubat Perşembe günü oynanacak. İlk maçın ardından, rövanşta ikinci bir şans elde edecek olan Fenerbahçe, Anderlecht karşısında avantajlı bir skor elde etmek için çabalayacak. Her iki mücadelenin de sonucu, takımların son 16 turuna yükselebilmesi açısından belirleyici olacak. FENERBAHÇE ANDERLECHT İLK VE 2. MAÇ NEREDE, KİMİN STADINDA OYNANACAK? İlk maç, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde, Kadıköy'de Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Fenerbahçe ilk maçta taraftarları önünde, kendi sahasında skor avantajını yakalamaya çalışacak. Rövanş maçı ise Belçika'da, Anderlecht'in stadında gerçekleşecek. FENERBAHÇE ANDERLECHT 1. MAÇ NE ZAMAN? Fenerbahçe Anderlecht 1. maç, 13 Şubat Perşembe günü oynanacak. FENERBAHÇE ANDERLECHT RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN? Rövanş maçı, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak. FENERBAHÇE ANDERLECHT İLK MAÇ İSTANBUL'DA MI? İlk maç, Fenerbahçe'nin stadında, Kadıköy'de oynanacak. İlgili Haberler Fenerbahçe, Galatasaray play-off rakipleri kim? Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri belli oldu