Fenerbahçe Anderlecht’i elerse rakibi kim?

31 Ocak 2025 16:56 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:58

Fenerbahçe Anderlecht’i yenerse son 16 rakibi şimdiden merak ediliyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda Anderlecht ile karşılaşacak. İlk maç 13 Şubat'ta Kadıköy'de, rövanş ise 20 Şubat'ta Belçika'da oynanacak. Fenerbahçe, Anderlecht'i elerse, son 16 turunda rakibi de belli oldu. Bu kritik maçların ardından, son 16 turu maçları 6 ve 13 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

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Galatasaray AZ Alkmaar'ı elerse rakibi kim olacak? Son 16’da zor rakipler var

Fenerbahçe Anderlecht ilk maç ne zaman, nerede oynanacak? Avantaj kovalayacağız

Fenerbahçe Anderlecht ilk maç ne zaman, nerede oynanacak? Avantaj kovalayacağız

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda Anderlecht ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu maçlardan galip çıkarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Anderlecht arasındaki play-off ilk maçı, 13 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak. İlk maç Fenerbahçe'nin evinde olacak ve taraftarlarının desteğiyle bir avantaj elde etmeye çalışacak.

Rövanş mücadelesi ise 20 Şubat'ta Belçika'da gerçekleşecek, bu maçta Anderlecht ev sahibi olarak sahaya çıkacak. İlk maçta Fenerbahçe’nin kendi evinde alacağı avantajlı sonuç, deplasmanda oynanacak rövanş maçı öncesi temsilcimizin daha rahat bir oyun planı çizebilmesini sağlayacak.

FENERBAHÇE ANDERLECHT'İ ELERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK, KİMLE OYNAYACAK?

Fenerbahçe, Anderlecht'i elerse, son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek. Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yolculuğunu devam ettirmesi için ilk olarak Anderlecht engelini aşması gerekiyor. Olympiakos ve Rangers, Avrupa kupalarında tecrübeli takımlar olarak öne çıkıyor.

Son 16 turu maçları, 6 Mart 2025 ve 13 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe bu turda güçlü bir performans sergileyerek Avrupa'daki başarılarını çeyrek finale çıkarak sürdürmeyi hedefleyecek.

FENERBAHÇE ANDERLECHT'İ ELERSE KİMLE EŞLEŞECEK?

Fenerbahçe, Anderlecht'i elerse son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek.

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇLARI NE ZAMAN?

İlk maç 13 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de, rövanş ise 20 Şubat'ta Belçika'da oynanacak.