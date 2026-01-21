Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Fenerbahçe Aston Villa muhtemel 11! Jhon Duran oynayacak mı?

Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu belli olmaya başladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele öncesinde sarı-lacivertli ekibin sahaya çıkması beklenen kadrosu netleşti. Teknik heyetin Aston Villa karşısında kalede Ederson’a görev vermesi beklenirken, savunma ve orta saha kurgusunda da son haftalardaki tercihlere bağlı kalınacağı öngörülüyor. Jhon Duran’ın cezasının sona ermesiyle birlikte hücum hattında yer alması beklenen Kolombiyalı oyuncu, Anderson Talisca ve Kerem ile birlikte ileri üçlüyü oluşturacak. FB Aston Villa muhtemel 11, netleşmeye başladı. İşte Fenerbahçe Aston Villa maç kadrosu…

Fenerbahçe Aston Villa muhtemel 11! Jhon Duran oynayacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 23:18
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 23:20

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 7. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa’yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Chobani Stadı’nda oynanacak kritik mücadelede üst sıralardaki yerini korumak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Aston Villa muhtemel 11! Jhon Duran oynayacak mı?

FENERBAHÇE ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Perşembe akşamı saat 20.45’te başlayacak. Mücadele, Fenerbahçe’nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Chobani Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan Luis Godinho düdük çalacak.

Fenerbahçe Aston Villa muhtemel 11! Jhon Duran oynayacak mı?

Godinho’nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Fabio Verissimo görev yapacak. Karşılaşma TRT 1’den güncel frekans bilgileri ile şifresiz izlenebilecek.

TRT 1’in güncel Fenerbahçe Aston Villa frekans bilgileri ise şöyledir:

TRT 1 HD frekans: 11.794

POL: V

Sembol: 30000

FEC: 3/4

Fenerbahçe Aston Villa muhtemel 11! Jhon Duran oynayacak mı?

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe’de Aston Villa maçı öncesinde bazı oyuncular forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sol bekte görev yapan Archie Brown ve Levent Mercan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise iyileşerek takıma döndü.

Fenerbahçe Aston Villa muhtemel 11! Jhon Duran oynayacak mı?

Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok, UEFA listesinde yer almadıkları için Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan Afrika Uluslar Kupası’ndan dönen Youssef En-Nesyri, maç kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe Aston Villa muhtemel 11! Jhon Duran oynayacak mı?

JHON DURAN ASTON VİLLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Jhon Duran’ın Ferencvaros maçında aldığı kırmızı kart sonrası verilen cezası yapılan itirazla 1 maça indirildi. Brann karşılaşmasında cezasını tamamlayan Kolombiyalı futbolcu, Aston Villa maçında forma giyebilecek.

Fenerbahçe Aston Villa muhtemel 11! Jhon Duran oynayacak mı?

FENERBAHÇE ASTON VİLLA MUHTEMEL 11

Fenerbahçe’nin Aston Villa karşısında sahaya çıkması beklenen kadroda kalede Ederson’un görev alması öngörülüyor. Savunma hattında Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Mert Müldür’ün forma giymesi beklenirken, orta alanda İsmail ve Edson Alvarez ikilisinin görev yapması planlanıyor.

Hücum hattında ise Nene, Anderson Talisca ve Kerem’in yer alması, forvette ise Jhon Duran’ın sahaya çıkması bekleniyor. Kırmızı kart cezası itiraz sonrası 1 maça düşürülen Kolombiyalı futbolcu, Brann maçında cezasını tamamlamasının ardından Aston Villa karşısında forma giyebilecek.

Fenerbahçe’nin Aston Villa maçı muhtemel 11’i:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail, Edson Alvarez, Nene, Anderson Talisca, Kerem, Jhon Duran.

#Aktüel
