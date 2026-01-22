Fenerbahçe Aston Villa kadro değeri, puan durumları! 22 Ocak Avrupa Ligi puan tablosu

Fenerbahçe - Aston Villa kadro değeri taraftarların gündeminde yer alıyor. Avrupa Ligi'nin 7. hafta karşılaşmaları kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe bugün Kadıköy'de İngiliz ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak. İlk 8'i hedefleyen temsilcimiz için oldukça kritik olan karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Aston Villa kadro değeri, puan durumları araştırılmaya başlandı.

ASTON VİLLA KADRO DEĞERİ

Aston Villa'nın Transfermarkt tarafından açıklanan verilere göre 524.8 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Aston Villa'nın en değerli futbolcusu ise 70 milyon Euro piyasa değeri ile on numara pozisyonunda oynayan İngiliz futbolcu Morgan Rogers olarak ön plana çıkıyor. Rogers'in ardından ise sırayla 42 milyon Euro ile Amadou Onana ve 40 milyon Euro ile Boubacar Kamara geliyor.

FENERBAHÇE ASTON VİLLA PUAN DURUMU

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin ilk 6 haftasında oynadığı karşılaşmalardan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler, Aston Villa maçı öncesinde 11 puanla 12. sırada yer alıyor. Aston Villa ise bu sezon yonadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 15 puan toplayan İngilzi ekibi ligde 3. sırada bulunuyor.

AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 22 OCAK

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadeleleri öncesinde puan tablosu ise şöyle:

FENERBAHÇE KADRO DEĞERİ

Fenberbahçe'nin güncel olarak kadro değerinin ise 293 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerde 32 milyon Euro piyasa değeri ile Jhon Duran en değerli futbolcu olarak yer alıyor. Jhon Duran'ın ardından ise kadroya yeni katılan Matteo Guendouizi 28 milyon Euro ile 2. sırada yer alıyor. Matteo Guendouizi, UEFA isim listesinde yer almadığı için Aston Villa maçında forma giyemeyecek.