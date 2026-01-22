Menü Kapat
Fenerbahçe Aston Villa maç kadrosu, muhtemel 11! Sarı-lacivertlilerde ilk 11'in 2 yıldız isimi forma giyemeyecek

Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu, muhtemel 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe bugün İngiliz ekibi Aston Villa ile 7. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynancak olan kritik karşılaşmadan sarı-lacivertliler 3 puanı almayı hedefliyor. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi ve Musaba forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Aston Villa maç kadrosu, muhtemel 11! Sarı-lacivertlilerde ilk 11'in 2 yıldız isimi forma giyemeyecek
Avrupa'nın kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan 'nde 7. hafta heyecanı devre arasının ardından başlıyor. Bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz , ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Aston Villa maç kadrosu, muhtemel 11! Sarı-lacivertlilerde ilk 11'in 2 yıldız isimi forma giyemeyecek

Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi'nde 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Ligde 12. sırada yer alan sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet alarak ilk 8'e yükselmeyi hedefliyor. Aston Villa ise 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 15 puanla 3. sırada bulunuyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın başlamasına saatler kala Fenerbahçe - Aston Villa , muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Aston Villa maç kadrosu, muhtemel 11! Sarı-lacivertlilerde ilk 11'in 2 yıldız isimi forma giyemeyecek

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de Aston Villa maçında 7 futbolcu kadroda yer almayacak. Sakatlıkları devam eden Archie Brown ve Levent Mercan'ın yanı sıra UEFA isim listesinde yer almayan Bartuğ Elmaz, Mert Günok, Mert Hakan Yandaş, Musaba ve Guendouizi karşılaşmada forma giyemeyecek.

Aston Villa tarafında ise Kamara, McGinn, Onana, Martinez, Barkley ve Alysson'un sakatlığı bulunuyor. 6 futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Jaden Sancho'nun durumuna ise maç saatinde teknik ekip tarafından karar verilecek.

Fenerbahçe Aston Villa maç kadrosu, muhtemel 11! Sarı-lacivertlilerde ilk 11'in 2 yıldız isimi forma giyemeyecek

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MUHTEMEL 11

Fenerbahçe - Aston Villa maçında Fred'in tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Guendouizi'nin kadroda yer almamasından dolayı teknik direktör Domenico Tedesco'nun Fred'e şans vereceği tahmin ediliyor. Fenerbahçe - Aston Villa maçının muhtemel 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Lindelöf, Digne, Bogarde, Tielemans, Guessand, Rogers, Buendia, Watkins

ETİKETLER
#Futbol
#uefa avrupa ligi
#aston villa
#Fenerbahçe
#Maç Kadrosu
#Muhtemel 11
#Aktüel
