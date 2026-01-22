Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Aston Villa'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe nasıl tur atlar, ilk 24 ve 8 ihtimali?

Fenerbahçe'nin tur atlaması için kaç puan gerektiği, ilk 24 ve 8 ihtimalleri Aston Villa maçı öncesinde taraftarların gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları bugün oynanacak. Karşılaşmaların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlamaya hak kazanan takımların büyük bir bölümü netleşmiş olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe ise bugün UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftası kapsamında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Aston Villa'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe'nin ilk 24 ve 8 ihtimalleri belli oldu.

Fenerbahçe Aston Villa'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe nasıl tur atlar, ilk 24 ve 8 ihtimali?
22.01.2026
22.01.2026
'nde devre arasının ardından maçlar 7. hafta mücadeleleriyle birlikte devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Kadıköy'de saat 20.45'te ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmadan alınan sonuca göre Fenerbahçe'nin ilk 8 durumu belli olacak. Fenerbahçe'nin ilk 24 ve 8'e girmek için kaç puan toplaması gerektiği ise gündem oldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Aston Villa'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Aston Villa'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe nasıl tur atlar, ilk 24 ve 8 ihtimali?

FENERBAHÇE ASTON VİLLA'YI YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonunun lig aşaması kapsamında ilk 6 haftada oynadığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 11 puan toplayan sarı-lacivertliler, Aston Villa mücadelesi öncesinde ligde 12. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında galibiyet alması durumunda puanı 14'e yükselecek. Bu aşamada Fenerbahçe ilk 24'ü garantileyecek ve ilk 8 ihtimalini oldukça artıracak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maç öncesi yapılan basın toplantısında ilk 8 şanlarının Aston Villa ile oynanacak mücadeleye bağlı olduğunun altını çizdi. Tedesco "Yarın zorlu bir maç oynayacağız. Avrupa Ligi çok zorlu. Bir mağlubiyetimiz var ama sıralamadı ortalardayız. İlk 8 şansımız yarınki maça bağlı. Evimizde oynamak bizim için avantaj ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hedefimiz yarın kazanmak, kazanırsak avantaj yakalarız ama kazanamazsak ilk 8 bizim için zor olur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Aston Villa'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe nasıl tur atlar, ilk 24 ve 8 ihtimali?

Fenerbahçe'nin beraberlik durumunda ise ilk 8 ihtimali zora girecek. Bu durumda sarı-lacivertlilerin son hafta oynayacağı FCSB maçı ve rakiplerinin performansı kritik rol oynayacak. Mağlubiyet durumunda ise sarı-lacivertlilerin ilk 8 ihtimali oldukça düşecek.Sarı-lacivertliler ilk 24 konusunda ise neredeyse matematiksel olarak tur atlamayı garantilemiş durumda.

Fenerbahçe Aston Villa'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe nasıl tur atlar, ilk 24 ve 8 ihtimali?

FENERBAHÇE'NİN TUR ATLAMASI İÇİN KAÇ PUAN ALMASI GEREKİYOR?

Fenerbahçe mevcut puanıyla birlikte matematiksel olarak ilk 24 ihtimalini neredeyse garantilemiş durumda. Bu kapsamda sarı-lacivertliler play-off turuna yükselmek için gereken puanı topladı. Fenerbahçe'nin ilk 8'e girmesi ve doğrudan son 16 turuna geçmesi için ise en az 17 puan toplaması gerekiyor. Bu senaryoda sarı-lacivertlilerin hem Aston Villa'yı hem de 8. ve son hafta maçları kapsamında oynanacak olan FCSB'yi yenmesi gerekiyor.

Fenerbahçe Aston Villa'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Fenerbahçe nasıl tur atlar, ilk 24 ve 8 ihtimali?

FENERBAHÇE İLK 24, 8 İHTİMALLERİ

Ülke Punaı sosyal medya hesabının paylaştığı simülasyon verilerine göre Fenerbahçe'nin ilk 24 durumunu matematiksel olarak neredeyse garantilemiş durumda. Fenerbahçe 11 puanda kalsa bile UEFA Avrupa Ligi'ni ilk 24'ün içinde tamamlayarak play-off turu oynamaya hak kazanacak. İlk 8 durumunda ise sarı-lacivertlilerin 11 puanla yüzde 0 ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe'nin ilk 8'e girebilmesi için en az 17 puana ulaşması gerekiyor. 15 puanda sarı-lacivertlilerin ilk 8 ihtimali yüzde 0.52 olarak belirtiliyor. 17 puanda ise bu ihtimal yüzde 81,20 olacak.

