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Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’de eksikler belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
10 Aralık 2024 19:03 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 19:21
Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’de eksikler belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelece. Temsilcimiz 11 Aralık Çarşamba (yarın) sahasında galibiyeti kovalayacak.

UEFA Avrupa Ligi​'nin 6. haftasında İspanya’nın formda ekiplerinden Athletic Bilbao​, temsilcimiz Fenerbahçe’ye konuk olacak.

Müsabakayı Bosna Hersek​ Futbol Federasyonu hakemlerinden Irfan Peljto yönetecek.

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’de eksikler belli oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE​ ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, 11 Aralık Çarşamba günü (yarın) İspanya​'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’de eksikler belli oldu - 2. Resim

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM EKSİK

Sarı-lacivertlilerde uzun süredir sakatlığı bulunan Oosterwolde'nin yanı sıra kart cezalısı Fred Rodrigues bu maçta forma giyemeyecek.

Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kafilede yer alması beklenmiyor.

Öte yandan milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün Athletic Bilbao müsabakasıyla takıma dönmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Hayır, TRT 1'de şifresiz olarak yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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