Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’de eksikler belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelece. Temsilcimiz 11 Aralık Çarşamba (yarın) sahasında galibiyeti kovalayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya’nın formda ekiplerinden Athletic Bilbao, temsilcimiz Fenerbahçe’ye konuk olacak.
Müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu hakemlerinden Irfan Peljto yönetecek.
FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, 11 Aralık Çarşamba günü (yarın) İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.
Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE 3 İSİM EKSİK
Sarı-lacivertlilerde uzun süredir sakatlığı bulunan Oosterwolde'nin yanı sıra kart cezalısı Fred Rodrigues bu maçta forma giyemeyecek.
Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kafilede yer alması beklenmiyor.
Öte yandan milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün Athletic Bilbao müsabakasıyla takıma dönmesi bekleniyor.