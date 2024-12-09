Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçında kimlerin cezalı ve sakat olduğu belli oldu! Muhtemel ilk 11 bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

09 Aralık 2024 15:16 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 15:29

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Athletic Bilbao 11 Aralık günü karşılaşacak. Heyecanlı müsabakaya kısa süre kala kimlerin eksik olduğu da merak edildi. Sarı lacivertli ekipten cezalı ve sakatlığı bulunan oyuncular belli oldu.

Dünyanın her yerinden takip edilen Avrupa Ligi​'nde şampiyonluk yarışı devam ediyor. Binlerce taraftarın stadyuma akın etmesi beklenen müsabaka 11 Aralık günü oynanacak. Maçta forma giymeyecek olan futbolcular ise bekleniyor. FENERBAHÇE​ ATHLETİC BİLBAO​ MAÇINDA KİMLER EKSİK, CEZALI? Avrupa Ligi'nde 11 Aralık günü oynanacak olan karşılaşmada Burak Kapacak'ın çapraz bağ yırtığı sebebiyle forma giymemesi bekleniyor. Mert Hakan Yandaş ise 26 Kasım tarihinde sakatlanmıştı. Avrupa karşılaşmasında forma giymemesi tahmin ediliyor. Jayden Oosterwolde 20 Ekim tarihinde yaşadığı sakatlık sonucu bir süredir forma giyemiyordu. Athletic Bilbao karşılaşmasında da oynamaması bekleniyor. Uzun zamandır forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'nün Avrupa maçında forma giymesi tahmin edildi. FENERBAHÇE ATHLETİC BİLBAO HAKEMİ KİM? Yapılan açıklamaya göre 11 Aralık akşamı oynanacak olan maçın hakemi Irfan Peljto oldu. Yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yaparken dördüncü hakem Antoni Bandic olacak. Müsabaka 11 Aralık günü 18.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Canlı olarak takip etmek isteyenler ise TRT 1 ekranlarından izleyebilecek. İlgili Haberler Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçına Bosnalı hakem Galatasaray - Malmö maçında kimler eksik? Kadroda sakat olan oyuncular belli oldu Osimhen Malmö maçında oynayacak mı? MR sonucu bekleniyor