Fenerbahçe - Athletic Bilbao muhtemel ilk 11 belli oldu! Mert Hakan Yandaş yer almadı

11 Aralık 2024 10:36 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 10:46

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürerken bu akşam Fenerbahçe ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak beklediği müsabakanın muhtemel ilk 11 kadrosu da gündemde.

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçında kimlerin cezalı ve sakat olduğu belli oldu! Muhtemel ilk 11 bekleniyor

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçında kimlerin cezalı ve sakat olduğu belli oldu! Muhtemel ilk 11 bekleniyor

Bu akşam 18.30'da Fenerbahçe​ ile Athletic Bilbao​ sahaya çıkacak. Sarı lacivertli ekipte sakat ve cezalı olan oyuncular belli oldu.

Avrupa Ligi​'nde 11 Aralık akşamı oynanacak olan müsabakanın hakemi Irfan Peljto olacak.

FENERBAHÇE - ATHLETİC BİLBAO MAÇI MUHTEMEL İLK 11 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak olan karşılaşma 18.30'da başlayacak.

Sarı lacivertli ekipte ayak bileğinde sakatlık olan Mert Hakan Yandaş​'ın yer almaması bekleniyor. Jayden Oosterwolde sakatlığı sebebiyle yer almazken Fred Rodrigues sarı kart cezasından dolayı forma giymeyecek.

Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan UEFA listesinde yer almamasından dolayı maça çıkmayacak.

Bir süredir sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü'nün ise kadroda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Becao-Djiku-Mert-İsmail-Amrabat, Tadic-Szymanski-Saint-Maximin, En Nesyri.

Athletic Bilbao: Unai Simon, Gorosabel, Vivian, Alvarez, Boiro, Jauregizar, De Galarreta, Sancet, Inaki Williams, Nico Williams, Guruzeta.

FENERBAHÇE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında oynanacak olan Athletic Bilbao - Fenerbahçe müsabakası Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bu akşam 18.30'da oynanacak.

Karşılaşmayı takip etmek isteyenler TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Hakem Irfan Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrišimbegović ve Davor Beljo yapacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU VE SIRASI

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde 6. hafta başladı. FB, 5 maçta 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet almıştı. FB, 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

Athletic Bilbao ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puanla 2. sıraya yerleşti.