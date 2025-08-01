Fenerbahçe Avrupa kadrosunda Diego Carlos, Mimovic neden yok? 2025 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi listesi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılacak olan sarı-lacivertliler, Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşti.
Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın kadrosu açıklandı. Kadroda aralarında Diego Carlos ve Mimovic'in de olduğu 10 futbolcunun yer almadığı görüldü. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Avrupa kadrosunda Diego Carlos, Mimovic neden olmadığı merak edilmeye başlandı.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kapsamında oynayacağı Feyenoord karşılaşmasının kadrosunda Diego Carlos ve Mimovic'in neden yer almadığı bilinmiyor.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından Diego Carlos ve Mimovic'in kadroda yer almamasıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İki futbolcunun da herhangi bir sakatlığı olduğuna dair de bir açıklama gelmedi.
Fenerbahçe kulüp tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde yer alan futbolcular şöyle:
Diego Carlos, Ongjen Mimovic'in yanı sıra sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almayan diğer futbolcular ise şöyle: