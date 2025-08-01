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 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Avrupa kadrosunda Diego Carlos, Mimovic neden yok? 2025 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi listesi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Feyenoord maçının kadrosunu açıkladı. Kadroda Diego Carlos ve Mimovic'in aralında bulunduğu 10 futbolcunun yer almadığı görüldü. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kadrosunda Diego Carlos, Mimovic neden yok sorusu araştırılmaya başlandı.

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Fenerbahçe Avrupa kadrosunda Diego Carlos, Mimovic neden yok? 2025 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi listesi belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 17:11

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu 2. sırada tamamlayan , bu sezon ülkemizi 'nde temsil edecek. Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılacak olan sarı-lacivertliler, Hollanda ekibi ile eşleşti.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın kadrosu açıklandı. Kadroda aralarında Diego Carlos ve Mimovic'in de olduğu 10 futbolcunun yer almadığı görüldü. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Avrupa kadrosunda Diego Carlos, Mimovic neden olmadığı merak edilmeye başlandı.

Fenerbahçe Avrupa kadrosunda Diego Carlos, Mimovic neden yok? 2025 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi listesi belli oldu

FENERBAHÇE AVRUPA KADROSUNDA DİEGO CARLOS, MİMOVİC NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kapsamında oynayacağı Feyenoord karşılaşmasının kadrosunda Diego Carlos ve Mimovic'in neden yer almadığı bilinmiyor.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından Diego Carlos ve Mimovic'in kadroda yer almamasıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. İki futbolcunun da herhangi bir sakatlığı olduğuna dair de bir açıklama gelmedi.

Fenerbahçe kulüp tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Fenerbahçe Avrupa kadrosunda Diego Carlos, Mimovic neden yok? 2025 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi listesi belli oldu

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİ 2025

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde yer alan futbolcular şöyle:

  • Kaleci: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic
  • Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Archie Brown, Levent Mercan
  • Orta Saha: İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın
  • Hücum: Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Diego Carlos, Ongjen Mimovic'in yanı sıra sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almayan diğer futbolcular ise şöyle:

  • Rodrigo Becao
  • Omar Fayed
  • Miha Zajc
  • Lincoln Henrique
  • Mert Hakan Yandaş
  • Cengiz Ünder
  • Burak Kapacak
  • Emre Mor
ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#feyenoord
#kadro
#Fenerbahçe
#Diego Carlos
#Mimovic
#Aktüel
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