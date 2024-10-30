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Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takvimine göre AZ Alkmaar ile karşılaşacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
30 Ekim 2024 17:08 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 17:13
Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takvimine göre AZ Alkmaar ile karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye devam ediyor. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği karşılaşmaya kısa süre kala Fenerbahçe'nin Avrupa maçının oynanacağı zaman gündeme geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor.

Taraftarların yakından takip ettiği ligde heyecan sürerken Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maç takvimi de merak konusu oldu.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN 2024?

UEFA Avrupa Ligi 4.haftasında AZ Alkmaar ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Müsabaka 7 Kasım 2024 tarihinde oynanırken 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takvimine göre AZ Alkmaar ile karşılaşacak - 1. Resim

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI 30 EKİM?

Süper Lig'de yer alan Fenerbahçe'nin 30 Ekim Çarşamba günü herhangi bir karşılaşması bulunmuyor. Sarı lacivertli ekip 7 Kasım'da Avrupa Ligi müsabakasına çıkacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde sarı lacivertli ekibin maç programı şöyle:

7 Kasım Perşembe

23.00 Az Alkmaar - Fenerbahçe

Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takvimine göre AZ Alkmaar ile karşılaşacak - 2. Resim

28 Kasım Perşembe

23.00 Slavia Prag - Fenerbahçe

11 Aralık Çarşamba

18.30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Ocak Perşembe

20.45 Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak Perşembe

23.00 Midtjylland - Fenerbahçe

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Kaynak: TGRT Haber

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