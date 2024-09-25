Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak

25 Eylül 2024 16:06 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 16:39

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi maçları bu hafta başlıyor. Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maçında Union SG ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına günler kala Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme geldi.

Union SG Belçika'da kuruldu ve kendi liginde 12. sırada yer alıyor

Union SG Belçika'da kuruldu ve kendi liginde 12. sırada yer alıyor

Bu sezon yeni sistemde düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi bu hafta başlıyor.

Temsilcilerimizden Fenerbahçe ilk hafta maçları kapsamında Belçika ekibi Union SG ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını gündem oldu.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Union SG karşılaşması 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te düzenlenecek.

Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmada Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.

Deneyimli hakemin yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Sarı-Lacivertlilerin bu hafta Union SG ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşması TRT 1 ve tabii platformu üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.