Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri! Avrula Ligi play-off Fenerbahçe kimle eşleşti, rakibi kim?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 7 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 11 puan toplayan sarı-lacivertliler şimdiden play-off turuna katılmayı garantiledi. Sarı-lacivertliler bugün ise FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın ardından play-off ve son 16 turuna yükselen takımlar belli olacak. Karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi muhtemel rakipleri ise gündem oldu. Peki Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turunda kimle eşleşti, rakibi kim?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off turu rakibinin belirlenmesinde FCSB maçında aldığı sonuç kritik önem arz edecek. Ülke Puanı adlı sosyal medya hesabının aktardığı verilere göre Fenerbahçe bu akşam karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa Panathinaikos, Brann veya Celtic ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin beraberlik alması durumunda ise en olası 3 rakip PAOK, Kızılyıldız veya Viktoria Plzen olacak. Sarı-lacivertlilerin mağlubiyet durumunda ise en çok karşılaşma ihtimali olacağı 3 rakibi GEnk, Nothingam Forrest veya Kızılyıldız olacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KİMLE EŞLEŞTİ, RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off rakibi yarın (30 Ocak 2026 Cuma) yapılacak olan kura çekiminin ardından netlik kazanacak. UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi UEFA'nın İsviçre'de bulunan merkezinde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi UEFA TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakibi belli olacak.