Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri! Avrula Ligi play-off Fenerbahçe kimle eşleşti, rakibi kim?

Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu kimle eşleşti sorusu gündeme geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin liginde bugün play-off ve son 16 turuna yükselecek olan takımlar belli olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında FCSB ile maç yapacak. Sarı-lacivertliler şimdiden ilk 24 turunu garantilediği için karşılaşmanın sonucuna bakılmaksızın play-off oynayacak. Galibiyet durumunda ise ilk 8 ihtimali bulunuyor. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri, kimle eşleşti sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri kura çekiminin ardından belli olacak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
21:30
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
21:30

, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 7 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 11 puan toplayan sarı-lacivertliler şimdiden turuna katılmayı garantiledi. Sarı-lacivertliler bugün ise FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın ardından play-off ve son 16 turuna yükselen takımlar belli olacak. Karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi muhtemel rakipleri ise gündem oldu. Peki Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turunda kimle eşleşti, rakibi kim?

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi play-off turu rakibinin belirlenmesinde FCSB maçında aldığı sonuç kritik önem arz edecek. Ülke Puanı adlı sosyal medya hesabının aktardığı verilere göre Fenerbahçe bu akşam karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa , Brann veya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin beraberlik alması durumunda ise en olası 3 PAOK, Kızılyıldız veya Viktoria Plzen olacak. Sarı-lacivertlilerin mağlubiyet durumunda ise en çok karşılaşma ihtimali olacağı 3 rakibi GEnk, Nothingam Forrest veya Kızılyıldız olacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KİMLE EŞLEŞTİ, RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe'nin play-off rakibi yarın (30 Ocak 2026 Cuma) yapılacak olan kura çekiminin ardından netlik kazanacak. UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi UEFA'nın İsviçre'de bulunan merkezinde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi UEFA TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakibi belli olacak.

