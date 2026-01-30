Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off rakibi kim oldu? Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri

Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi taraftarlar tarafından kura çekiminin başlamasıyla birlikte araştırılmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe bu sezon lig etabında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 12 puan toplayan Fenerbahçe ligi 19. sırada tamamlayarak adını play-off turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off rakibi ise kura çekiminin ardından belli olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi bugün saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştiriliyor. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off rakibi kim olduğu, kimle eşleştiği araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekiminin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen play-off turunun ilk maçı 19 Şubat 2026 tarihinde Kadıköy'de oynanacak. Rövanş mücadelesi ise İngiltere'de 26 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'nin play-off turunu geçmesi durumunda ise son 16 rakibi Real Betis veya Midtjylland olacak. Fenerbahçe'nin son 16 turuna yükseldiği senaryoda rakibi play-off maçlarının ardından gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte belli olacak.

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin tamamlanmasının ardından diğer takımların da eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri şöyle:

Ludogorest - Ferencvaros

Panathinaikos - Viktoria Plzen

GNK Dinamo Kiev - Genk

Paok - Celta

Celtic - Stuttgart

Fenerbahçe - Nottingham Forest

Brann - Bologna

Lille - Crvena Zvezda

UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ 2026

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun ardından son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanacak. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Avrupa Ligi'nin yol haritası şöyle:

Play-off turu: 19 Şubat 2026 - 26 Şubat 2026

Son 16 turu: 12 Mart 2026 - 19 Mart 2026

Çeyrek Final: 9 Nisan 2026 - 16 Nisan 2026

Yarı Final: 30 Nisan 2026 - 7 Mayıs 2026

Final: 20 Mayıs 2026 İstanbul/Beşiktaş Park