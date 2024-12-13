Fenerbahçe - Başakşehir maç biletleri satışa çıkıyor! Fiyatlar belli oldu

13 Aralık 2024 16:38 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 16:43

Trendyol Süper Lig'de 15 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı stadyumda izlemek isteyenler ise Fenerbahçe - Başakşehir maç biletlerinin satışa çıkacağı tarihi bekliyor.

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12 Aralık maç programına göre karşılaşmaların saati netleşti

12 Aralık maç programına göre karşılaşmaların saati netleşti

Süper Lig​'de heyecan devam ediyor. 15 Aralık'ta oynanacak olan FB - Başakşehir​ müsabakasına kısa süre kala maç biletlerinin fiyatları gündeme geldi.

Biletlerin transfere kapalı olduğu belirtilirken satış tarihi duyuruldu.

FENERBAHÇE​ - BAŞAKŞEHİR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN?

Müsabakanın maç biletleri yarın itibarıyla satışa çıkıyor. 15 Aralık akşamı oynanacak olan maçın genel satışı 14 Aralık günü 11.00 itibarıyla gerçekleşecek.

Bugün Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri bilet alımını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı duyuru şöyle oldu:

"12.12.2024 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)



13.12.2024 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet),



14.12.2024 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satış."

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yarın genel satışa çıkacak olan biletlerin fiyatları şöyle oldu:

Fenerium Alt E : ₺14.500,00

Maraton Alt E : ₺14.500,00

Fenerium Alt / Maraton Alt D-F : ₺4.750,00

Fenerium Alt / Maraton Alt C-G : ₺4.150,00

Fenerium Alt / Maraton Alt B-H : ₺3.500,00

Fenerium Alt / Maraton Alt A-I : ₺3.050,00

Fenerium Üst / Maraton Üst E : ₺2.200,00

Fenerium Üst / Maraton Üst D-F : ₺2.000,00

Fenerium Üst / Maraton Üst C-G : ₺1.800,00

Fenerium Üst / Maraton Üst B-H : ₺1.700,00

Fenerium Üst / Maraton Üst A-I : ₺1.600,00

Kuzey / Spor Toto : ₺900,00

Misafir : ₺1.170,00