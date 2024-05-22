Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, şampiyonluk gelirse adaylıktan çekileceğini duyurdu

22 May 2024 17:58 - Güncelleme : 22 May 2024 18:02

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli camiaya önemli bir duyuru yaptı.

Yıldırım, takımın bu sezonu şampiyonlukla tamamlaması durumunda, başkanlık adaylığından çekileceğini açıkladı.

Fenerbahçe’nin başarısı için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade eden Yıldırım, "Fenerbahçe’nin sezonu şampiyon olarak bitirmesi halinde, başkan adaylığından çekileceğim. Kulübün başarısı her şeyden önce gelir" şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’nin başarısı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Bu kararın arkasında kulübün ve taraftarın menfaatlerini gözettiğini vurguladı.

Yıldırım’ın bu kararı, Fenerbahçe taraftarı arasında gündem oldu.