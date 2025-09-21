Menü Kapat
24°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe başkanlık seçimi kaç oy kullanıldı? Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu açıkladı

Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'nde oy verme işlemi sona erdi. Ali Koç ve Sadettin Saran'ın başkanlık için yarıştığı seçimde oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte kaç oy kullanıldığı gündeme geldi. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe başkanlık seçimi kaç oy kullanıldığı merak ediliyor.

Fenerbahçe başkanlık seçimi kaç oy kullanıldı? Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 17:37

'de mevcut başkan ile başkan adayı arasında geçen seçim sabah saatlerinde başladı. Saat 17.00'da sona eren oy verme işleminin ardından Fenerbahçe kaç oy kullanıldığı gündeme geldi.

Milyonlarca taraftar sandıklardan çıkacak sonucu beklemeye başladı.

Fenerbahçe başkanlık seçimi kaç oy kullanıldı? Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu açıkladı

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ KAÇ OY KULLANILDI?

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe başkanlık seçiminde 24 bin 800 oy kullanıldı.

Oy verme sürecinin sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.

Fenerbahçe başkanlık seçimi kaç oy kullanıldı? Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu açıkladı

SADETTİN SARAN, ALİ KOÇ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Ali Koç'un yönetim kurulu listesi şöyle:

Ali Koç Yönetim Kurulu Listesi:

Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

Fenerbahçe başkanlık seçimi kaç oy kullanıldı? Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu açıkladı

Sadettin Saran Yönetim Kurulu Listesi:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

