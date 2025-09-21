Fenerbahçe başkanlık seçimi kaç oy kullanıldı? Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu açıkladı

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran arasında geçen seçim sabah saatlerinde başladı. Saat 17.00'da sona eren oy verme işleminin ardından Fenerbahçe Başkanlık seçimi kaç oy kullanıldığı gündeme geldi.

Milyonlarca taraftar sandıklardan çıkacak sonucu beklemeye başladı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ KAÇ OY KULLANILDI?

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe başkanlık seçiminde 24 bin 800 oy kullanıldı.

Oy verme sürecinin sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.

SADETTİN SARAN, ALİ KOÇ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Ali Koç'un yönetim kurulu listesi şöyle:

Ali Koç Yönetim Kurulu Listesi:

Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

Sadettin Saran Yönetim Kurulu Listesi:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz