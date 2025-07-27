Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman 2025? Fenerbahçe başkan adayları kim?

Fenerbahçe, 26 Temmuz 2025 tarihinde divan kurulu gerçekleştirildi. Zaman zaman karşılıklı atışmaların yaşandığı divan kurulunda, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım aday olmayacağını açıkladı.

Yüksek tansiyonda gerçekleşen divan kurulunun ardından Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman olduğu gündeme geldi. Taraftarlar tarafından 2025 Fenerbahçe başkan adaylarının kim olduğu merak ediliyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN 2025?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un imzasıyla yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurulun 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise seçimler 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"18 Mayıs 2025 tarihinde yaptığımız açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nu Eylül ayında yapacağımızı ve kesin tarihlerin 2025-2026 lig fikstürünün belli olmasından sonra kararlaştırılacağını camiamıza duyurmuştuk. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda çekilen kuralar neticesinde takımımızın maç programı belli olmuştur. Yönetim Kurulumuz, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına; ilk toplantı yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Fenerbahçe’mizin çıkarlarını korumak adına her türlü zorluğun karşısında durduk. Bu camiayı zayıf düşürmek için planlanan her adımla mücadele ettik. Fenerbahçe’mizin birlik ve beraberliğini hedef alanlara karşı sessiz kalmadık, hiçbir zaman da kalmayacağız. Biz bu göreve bedeli ne olursa olsun sorumluluğunu üstlenmek için geldik. Son dönemde bazı odakların sistemli şekilde yalanlar ve iftiralarla yürüttüğü organize kötülüğe karşı dimdik ayaktaysak, bu Fenerbahçe’mizin haklılığı ve vicdanlı insanlara olan inancımız sayesindedir. Fenerbahçe’mizin birliği, bağımsızlığı ve geleceği için şimdi bu mücadeleyi, kulübümüzün gerçek sahipleri olan kongre iradesine bırakıyoruz. Hiç kimsenin endişesi olmasın ki, kongre tarihine kadar Yönetim Kurulu olarak kulübümüzü tüm branşlarda yeni sezona hazırlamak için her türlü çalışmayı özveri ile yapmaya devam edeceğiz. Kongre sürecinin bu hazırlıklarımızı aksatmaması için büyük titizlik göstereceğiz. Tüm camiamızı, bu tarihi dönemeçte kulübümüze sahip çıkmaya çağırıyorum. Çünkü bu sadece bir seçim değil, Fenerbahçe’mizin geleceğine sahip çıkma meselesidir.

Ali Y. KOÇ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı"

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde güncel olarak mevcut başkan Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran adaylığını açıkladı.