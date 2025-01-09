Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı hangi kanalda? EuroLeague 20. hafta maçları devam ediyor
THY EuroLeague'in 20. hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Basketbolu yakından takip eden vatandaşlar tarafından Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Karşılaşma S Sport ekranlarından izlenebilecek.
Fenerbahçe Beko bugün (9 Ocak 2025 Perşembe) THY EruoLeague mücadeleleri kapsamında Alman ekibi ALBA Berlin'in konuk edecek.
Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 6 karşılaşmanın 4'ünde mağlubiyet alarak 5. sıraya geriledi. Toplam 18 karşılaşmada ise Fenerbahçe'nin 11 galibiyeti bulunuyor.
Ligde son sırada yer alan ALBA Berlin ise oynadığı son 6 karşılaşmanın hepsinden parkeden mağlubiyet ile ayrıldı.
Sezon başından beri sakatlıklar nedeniyle sorun yaşayan Alman takım bu sezon oynadığı 19 karşılaşmanın ise sadece 3'ünü kazandı.
FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
THY EuroLeague kapsamında oynanacak Fenerbahçe Beko-Alba Berlin karşılaşması bugün saat 20.45'te başlayacak.
Karşılaşmayı Carmelo Patrenico, Joseph Bissang, Saso Petek hakem üçlüsü yönetecek.
FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Alba Berlin maçı S Sport ekranlarından izlenebilecek.
Sarı-lacivertlilerde maç öncesinde Scottie Wilbekin, Arturs Zagars ve Wade Baldwin IV sakatlığı bulunuyor.
FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN DAHA ÖNCE OYNADIĞI MAÇLAR
Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin tarih boyunca toplam 13 kere karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmaların 10'unda Fenerbahçe Beko parkeden galibiyet ile ayrıldı.