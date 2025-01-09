Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı hangi kanalda? EuroLeague 20. hafta maçları devam ediyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

09 Ocak 2025 10:03 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:44

THY EuroLeague'in 20. hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Basketbolu yakından takip eden vatandaşlar tarafından Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Karşılaşma S Sport ekranlarından izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko bugün (9 Ocak 2025 Perşembe) THY EruoLeague mücadeleleri kapsamında Alman​ ekibi ALBA Berlin'in konuk edecek. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 6 karşılaşmanın 4'ünde mağlubiyet alarak 5. sıraya geriledi. Toplam 18 karşılaşmada ise Fenerbahçe​'nin 11 galibiyeti bulunuyor. Ligde son sırada yer alan ALBA Berlin ise oynadığı son 6 karşılaşmanın hepsinden parkeden mağlubiyet ile ayrıldı. Sezon başından beri sakatlıklar nedeniyle sorun yaşayan Alman takım bu sezon oynadığı 19 karşılaşmanın ise sadece 3'ünü kazandı. FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? THY EuroLeague​ kapsamında oynanacak Fenerbahçe Beko-Alba Berlin karşılaşması bugün saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Carmelo Patrenico, Joseph Bissang, Saso Petek hakem üçlüsü yönetecek. FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN HANGİ KANALDA? Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Alba Berlin maçı S Sport ekranlarından izlenebilecek. Sarı-lacivertlilerde maç öncesinde Scottie Wilbekin, Arturs Zagars ve Wade Baldwin IV sakatlığı bulunuyor. FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN DAHA ÖNCE OYNADIĞI MAÇLAR Fenerbahçe Beko​ ile Alba Berlin tarih boyunca toplam 13 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 10'unda Fenerbahçe Beko parkeden galibiyet ile ayrıldı. İlgili Haberler EuroLeague'de Türk derbisi! Kazanan Fenerbahçe Beko oldu THY Avrupa Ligi'nde Monaco liderliğini sürdürdü