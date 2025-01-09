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Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı hangi kanalda? EuroLeague 20. hafta maçları devam ediyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
09 Ocak 2025 10:03 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:44
Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı hangi kanalda? EuroLeague 20. hafta maçları devam ediyor

THY EuroLeague'in 20. hafta karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin ile karşı karşıya gelecek. Basketbolu yakından takip eden vatandaşlar tarafından Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Karşılaşma S Sport ekranlarından izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko bugün (9 Ocak 2025 Perşembe) THY EruoLeague mücadeleleri kapsamında Alman​ ekibi ALBA Berlin'in konuk edecek.

Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 6 karşılaşmanın 4'ünde mağlubiyet alarak 5. sıraya geriledi. Toplam 18 karşılaşmada ise Fenerbahçe​'nin 11 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı hangi kanalda? EuroLeague 20. hafta maçları devam ediyor - 1. Resim

Ligde son sırada yer alan ALBA Berlin ise oynadığı son 6 karşılaşmanın hepsinden parkeden mağlubiyet ile ayrıldı.

Sezon başından beri sakatlıklar nedeniyle sorun yaşayan Alman takım bu sezon oynadığı 19 karşılaşmanın ise sadece 3'ünü kazandı.

FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague​ kapsamında oynanacak Fenerbahçe Beko-Alba Berlin karşılaşması bugün saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Carmelo Patrenico, Joseph Bissang, Saso Petek hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı hangi kanalda? EuroLeague 20. hafta maçları devam ediyor - 2. Resim

FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko-Alba Berlin maçı S Sport ekranlarından izlenebilecek.

Sarı-lacivertlilerde maç öncesinde Scottie Wilbekin, Arturs Zagars ve Wade Baldwin IV sakatlığı bulunuyor.

FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN DAHA ÖNCE OYNADIĞI MAÇLAR

Fenerbahçe Beko​ ile Alba Berlin tarih boyunca toplam 13 kere karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 10'unda Fenerbahçe Beko parkeden galibiyet ile ayrıldı.

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Kaynak: TGRT HABER
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