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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti? Eurolig’de Türk derbisi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Ocak 2025 23:37 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 23:39
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti? Eurolig’de Türk derbisi

Euroleague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Euroleague​'in 19. haftasında Fenerbahçe​ Beko ile Anadolu​ Efes kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti? Eurolig’de Türk derbisi - 1. Resim

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ülker Spor ve Etkinlik Salanu'nda oynanan mücadeleyi sarı - lacivertliler 84-76 kazandı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 3 maçın ardından galibiyet yüzü gördü.

Anadolu Efes ise EuroLeague'de toplamda 9. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti? Eurolig’de Türk derbisi - 2. Resim

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ

  1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 24-24 Anadolu Efes
  2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 19-16 Anadolu Efes
  3. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 21-16 Anadolu Efes
  4. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 20-20 Anadolu Efes

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Kaynak: TGRT Haber
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