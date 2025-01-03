Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı kaç kaç bitti? Eurolig’de Türk derbisi
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Ocak 2025 23:37 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 23:39
Euroleague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı.
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Ülker Spor ve Etkinlik Salanu'nda oynanan mücadeleyi sarı - lacivertliler 84-76 kazandı.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 3 maçın ardından galibiyet yüzü gördü.
Anadolu Efes ise EuroLeague'de toplamda 9. mağlubiyetini yaşadı.
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ
- PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 24-24 Anadolu Efes
- PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 19-16 Anadolu Efes
- PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 21-16 Anadolu Efes
- PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 20-20 Anadolu Efes
Kaynak: TGRT Haber