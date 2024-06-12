Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 3-1 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
12 Haziran 2024 23:05 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 23:11
Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 3-1 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu. 11. kez şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, play-off serisindeki üstün performansıyla dikkat çekti.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yendi.
Sarı-lacivertliler, 11. kez şampiyonluğa ulaştı.
Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe, bugün saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 4. maçta Anadolu Efes'i 80-72 mağlup etti.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇ SONUCU NASIL?
Emin Moğulkoç, Kerem Baki ve Can Mavisu hakem üçlüsünün yönettiği maçta Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı ilk iki maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanmış, Anadolu Efes ise evindeki 3. maçı 82-81 kazanarak seriyi uzatmıştı.
Ancak Fenerbahçe, son maçı kazanarak seriyi 3-1'e getirdi ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Kaynak: TGRT Haber