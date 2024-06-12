Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 3-1 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

12 Haziran 2024 23:05 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 23:11

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off final serisinde Anadolu Efes'i 3-1 yendi.

Sarı-lacivertliler, 11. kez şampiyonluğa ulaştı.

Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe, bugün saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 4. maçta Anadolu Efes'i 80-72 mağlup etti.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇ SONUCU NASIL?

Emin Moğulkoç, Kerem Baki ve Can Mavisu hakem üçlüsünün yönettiği maçta Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı ilk iki maçı 85-74 ve 101-70'lik skorlarla kazanmış, Anadolu Efes ise evindeki 3. maçı 82-81 kazanarak seriyi uzatmıştı.

Ancak Fenerbahçe, son maçı kazanarak seriyi 3-1'e getirdi ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.