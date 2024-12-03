Fenerbahçe Beko - Baskonia basketbol maçının yayınlandığı kanal belli oldu

03 Aralık 2024 09:26 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 09:39

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma 3 Aralık Salı günü oynanırken bir yanda da ligde Anadolu Efes - Bayern Münih müsabakası oynanacak. Maçların yayınlandığı kanal da duyuruldu.

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Turkish Airlines EuroLeague​ 2024-25 sezonunun 13. haftasında 2 önemli basketbol maçı oynanacak.

3 Aralık Salı günü oynanacak olan müsabakayı izlemek isteyenler Fenerbahçe Beko​ maçının hangi kanalda yayınlandığını araştırırken günün maç programı belli oldu.

FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam 22.30'da oynanacak olan müsabaka Buesa Arena’da gerçekleşirken S Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakanın hakemleri arasında Ilija Belosevic, Milivoje Jovcic, Michele Rossi yer aldı. Bugün oynanacak olan mücadele sonrasında 5 Aralık günü Real Madrid ile karşı karşıya gelinecek.

Fenerbahçe Beko, ligde EA7 Emporio Armani Milano’ya 85-91 mağlup olmuştu. Wade Baldwin 19, Arturs Zagars 16, Tarık Biberovic 15 sayı attı.

Scottie Wilbekin, Devon Hall ve Dyshawn Pierre sakatlıklarından dolayı bu akşam maçta yer almayacak.

ANADOLU EFES - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes ile Bayern Münih karşılaşacak. Maç 3 Aralık akşamı oynanırken 20.30'da başlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan müsabaka için nefesler tutuldu. Evinde oynadığı 5 karşılaşmadan 1 galibiyet alan Anadolu Efes deplasmanlardaki 7 müsabakanın 5 tanesini kazandı.

Ligde averajla 11. sırada yer alırken bu akşamki karşılaşma dengeleri değiştirecek.

ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam oynanacak olan mücadele S Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Bugünün basketbol maç programı şöyle:

20.30 Anadolu Efes-Bayern Münih

22.00 LDLC ASVEL -Real Madrid

22.05 Maccabi Playtika -Paris Basketbol

22.15 Panathinaikos AKTOR -Barcelona

22.30 Partizan-Zalgiris

22.30 Baskonia -Fenerbahçe Beko