Fenerbahçe Beko Kızıl Yıldız maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Beko 13. galibiyetini aldı

16 Ocak 2025 00:43 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 00:44

Fenerbahçe Beko THY Euroleague'in 21. haftasında deplasmanda Kızılyıldız'ı mağlup ederek 13. galibiyetini kazandı.

Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Rakip Kızılyıldız

Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Rakip Kızılyıldız

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Karşılaşmanın saati belli oldu

Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Karşılaşmanın saati belli oldu

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka hangi kanalda? Dev derbinin başlamasına saatler kaldı

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka hangi kanalda? Dev derbinin başlamasına saatler kaldı

THY EuroLeague'in 21. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe​ Beko​, Sırbistan​ ekibi Kızıl Yıldız ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE BEKO KIZIL YILDIZ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Belgrad Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz sarı - lacivertliler, 96-91 kazandı.

EuroLeague'deki 13. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte üst üste 3. galibiyetini almış oldu.

FENERBAHÇE BEKO KIZIL YILDIZ MAÇ ÖZETİ