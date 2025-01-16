Fenerbahçe Beko Kızıl Yıldız maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Beko 13. galibiyetini aldı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
16 Ocak 2025 00:43 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 00:44
Fenerbahçe Beko THY Euroleague'in 21. haftasında deplasmanda Kızılyıldız'ı mağlup ederek 13. galibiyetini kazandı.
THY EuroLeague'in 21. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekibi Kızıl Yıldız ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE BEKO KIZIL YILDIZ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Belgrad Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz sarı - lacivertliler, 96-91 kazandı.
EuroLeague'deki 13. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte üst üste 3. galibiyetini almış oldu.
FENERBAHÇE BEKO KIZIL YILDIZ MAÇ ÖZETİ
- PERİYOT: Kızıl Yıldız 24-21 Fenerbahçe Beko
- PERİYOT: Kızıl Yıldız 19-28 Fenerbahçe Beko
- PERİYOT: Kızıl Yıldız 18-21 Fenerbahçe Beko
- PERİYOT: Kızıl Yıldız 30-26 Fenerbahçe Beko
Kaynak: TGRT Haber