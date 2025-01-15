Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Rakip Kızılyıldız

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber

15 Ocak 2025 21:37 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 21:39

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 21. haftasında Kızılyıldız ile karşılaşıyor. Maç, 15 Ocak Çarşamba günü saat 22.00'de Belgrad Arena'da oynanacak ve TV’den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe, 4. sırada yer alırken, son beş maçını kazanan Kızılyıldız 5. sırada bulunuyor. Rekabette Fenerbahçe Beko üstünlüğü elinde tutuyor ancak bu maç, çift maç haftasının ilk mücadelesi olacak ve ardından Zalgiris ile karşılaşacaklar.

Fenerbahçe​ Beko​, EuroLeague​'in 21. haftasında zorlu bir maça çıkıyor. İşte detaylar. FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA? Fenerbahçe Beko'nun Kızılyıldız​ ile oynayacağı EuroLeague 21. hafta maçı, 15 Ocak Çarşamba günü saat 22.00'de S Sport kanalında canlı yayınlanacak. Kızılyıldız Fenerbahçe Beko maçı, Belgrad Arena'da oynanacak. S Sport, basketbolseverlere bu heyecan dolu maçı izleme fırsatı sunacak. FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR? Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçlarını canlı izlemek isteyenler için tek seçenek S Sport kanalıdır. Bu kanal, abonelik gerektiren bir yayın hizmeti sunmaktadır. Maçın canlı yayınını izlemek için S Sport'a abone olmanız gerekmektedir. Fenerbahçe Beko'nun ligdeki konumunu korumak için mücadele edeceği bu maçı canlı yayın ile takip edebilirsiniz. KIZILYILDIZ FENERBAHÇE BEKO CANLI İZLE Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçını canlı izlemek isteyenler, 15 Ocak Çarşamba günü saat 22.00'de S Sport kanalından bu heyecan dolu müsabakayı seyredebilirler. Canlı izleme seçeneği sadece S Sport üzerinden sağlanmaktadır. Abone olarak maçı anında izleyebilirsiniz. Bu sayede, Kızılyıldız'ın son beş maçlık galibiyet serisi karşısında Fenerbahçe Beko'nun vereceği mücadeleyi kaçırmamış olursunuz. FENERBAHÇE BEKO KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Fenerbahçe Beko Kızılyıldız maçı, 15 Ocak Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. FENERBAHÇE BEKO'NUN EUROLEAGUE MAÇLARINI HANGİ KANAL VERİYOR? Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague maçları, S Sport kanalında izlenebilir. İlgili Haberler Fenerbahçe ilk imzayı attırıyor! Melo pazartesi İstanbul'da Fenerbahçe'ye transferde ret yanıtı! Mourinho faktörü de işe yaramadı Fenerbahçe'de şok sakatlık! Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in MR sonucu açıklandı