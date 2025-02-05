Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı kaç kaç bitti? Sarı lacivertliler deplasmanda mağlup oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Şubat 2025 00:31 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 00:35
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 25. haftasında Yunanistan'da Panathinaikos AKTOR ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Sarı lacivertli temsilcimiz son dakikada yediği sayılarla mağlup oldu.
THY EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile kozlarını paylaştı.
FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, sahadan 91-90 mağlup ayrıldı.
2025 EuroLeague'de çıktığı 6 maçı da kazanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunanistan ekibi Panathinaikos karşısında ilk yenilgisini aldı ve galibiyet serisi sona erdi.
FENERBAHÇE BEKO PANATHİNAİKOS MAÇ ÖZETİ
- çeyrek: 24-24
- çeyrek: 41-40
- çeyrek: 61-64
- çeyrek: 91-90
Bu skorla Fenerbahçe Beko 24. maçında 8. kez kaybetti.
Panathinaikos ise 25. maçında 15. galibiyetini kazandı.
Kaynak: TGRT Haber