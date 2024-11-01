Fenerbahçe Beko – Partizan basketbol maçının yayınlanacağı kanal netleşti

01 Kasım 2024 11:53 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 12:03

THY Euroleague'de heyecan devam ederken Fenerbahçe Beko ile Partizan'ın karşılaşacağı mücadeleye kısa süre kala taraftarlar Fenerbahçe basketbol maçının yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı. Müsabaka bugün 20.45'te başlayacak.

Bugün maç var mı? 1 Kasım Süper Lig ve 1. Lig maç programı belli oldu

Bugün maç var mı? 1 Kasım Süper Lig ve 1. Lig maç programı belli oldu

Basketbol​ ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Partizan​ maçı yer aldı.

20.45'te başlayacak olan müsabakayı izlemek isteyenler hangi kanalda yayınlanıyor merak ediyordu. Günün programı ve karşılaşma saatleri de netleşmiş oldu.

FENERBAHÇE BEKO​ - PARTİZAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY Euroleague​'de kupa heyecanı sürüyor. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği karşılaşmaya az bir süre kaldı.

Sarı lacivertli ekibin THY Euroleague'de oynayacağı maç, 1 Kasım günü 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

20.45'te başlayacak olan basketbol karşılaşmasını izlemek isteyenler S Sport Plus, S Sport ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

S Sport Plus, S Sport kanalları aracılığıyla sarı lacivertli ekibin müsabakası izlenebilecek.

Fenerbahçe'nin ligde karşılaşma programı ise şöyle:

1 Kasım | Fenerbahçe - Partizan

8 Kasım | Lyon - Fenerbahçe

12 Kasım | Fenerabahçe - Bayern

15 Kasım | Zalgiris - Fenerbahçe

20 Kasım | Virtus Bologna - Fenerbahçe

29 Kasım | Fenerbahçe - Olimpia Milano

3 Aralık | Baskonya - Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko ve Partizan ligde 15. kez karşılaşacak. Oynanan 14 müsabakanın 8 tanesini Fenerbahçe kazanırken 6 tanesini Partizan kazandı.

THY EUROLEAGUE GÜNCEL PUAN DURUMU 1 KASIM

Zalgiris Kaunas 11, FC Barcelona 12, Panathinaikos 10, Cazoo Baskonia 10, AS Monaco 10, Fenerbahçe Beko 10, Bayern Münih 10, Olympiakos 11, Anadolu Efes 11, Paris Basketball 9 puanla devam ediyor. Bu akşam oynanacak olan FB - Partizan maçını Gytis Vilius, Jordi Aliaga ve Alberto Baena yönetecek.