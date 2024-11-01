Fenerbahçe Beko – Partizan basketbol maçının yayınlanacağı kanal netleşti
THY Euroleague'de heyecan devam ederken Fenerbahçe Beko ile Partizan'ın karşılaşacağı mücadeleye kısa süre kala taraftarlar Fenerbahçe basketbol maçının yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı. Müsabaka bugün 20.45'te başlayacak.
Basketbol ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Partizan maçı yer aldı.
20.45'te başlayacak olan müsabakayı izlemek isteyenler hangi kanalda yayınlanıyor merak ediyordu. Günün programı ve karşılaşma saatleri de netleşmiş oldu.
FENERBAHÇE BEKO - PARTİZAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
THY Euroleague'de kupa heyecanı sürüyor. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği karşılaşmaya az bir süre kaldı.
Sarı lacivertli ekibin THY Euroleague'de oynayacağı maç, 1 Kasım günü 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
20.45'te başlayacak olan basketbol karşılaşmasını izlemek isteyenler S Sport Plus, S Sport ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.
S Sport Plus, S Sport kanalları aracılığıyla sarı lacivertli ekibin müsabakası izlenebilecek.
Fenerbahçe'nin ligde karşılaşma programı ise şöyle:
1 Kasım | Fenerbahçe - Partizan
8 Kasım | Lyon - Fenerbahçe
12 Kasım | Fenerabahçe - Bayern
15 Kasım | Zalgiris - Fenerbahçe
20 Kasım | Virtus Bologna - Fenerbahçe
29 Kasım | Fenerbahçe - Olimpia Milano
3 Aralık | Baskonya - Fenerbahçe
Fenerbahçe Beko ve Partizan ligde 15. kez karşılaşacak. Oynanan 14 müsabakanın 8 tanesini Fenerbahçe kazanırken 6 tanesini Partizan kazandı.
THY EUROLEAGUE GÜNCEL PUAN DURUMU 1 KASIM
Zalgiris Kaunas 11, FC Barcelona 12, Panathinaikos 10, Cazoo Baskonia 10, AS Monaco 10, Fenerbahçe Beko 10, Bayern Münih 10, Olympiakos 11, Anadolu Efes 11, Paris Basketball 9 puanla devam ediyor. Bu akşam oynanacak olan FB - Partizan maçını Gytis Vilius, Jordi Aliaga ve Alberto Baena yönetecek.