Fenerbahçe Beko Valencia Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eurleague maçı nereden izlenir belli oldu

Fenerbahçe Beko bugün EuroLeague'nin 22. hafta mücadeleleri kapsamında Valencia Basket'i evinde konuk ediyor. Ligde 5. sırada yer alan temsilcimiz karşılaşmadan galibiyet alarak son hafta Panathinaikos karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek ve üst sıralara olan yükselişini devam ettirmek istiyor. 3. sırada bulunan Valencia Basket ise karşılaşmadan galibiyet alarak puan tablosundaki yerini korumayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu açıklandı.

FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Olegs Latisevs (Letonya) ve Marcin Kowalski (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko'da karşılaşma öncesinde sakatlıkları devam eden Scottie Wilbelkin, Onuralp Bitim, Arturs Zagars, Bonzie Colson ve Chris Silva forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE BEKO - VALENCİA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'nin 22. hafta maçları kapsamında oynanan Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.45'te başlayacak.

İki takım tarihi boyunca EuroLeague'de toplam 15 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 6'sında Fenerbahçe Beko galibiyet alırken, 9 tanesinde ise Valencia Basket kazandı.

Fenerbahçe Beko güncel olarak ise EuroLeague'de bu sezon oynadığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı. Valencia Basket'in ise 21 maçta 14 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunuyor.