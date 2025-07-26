Fenerbahçe Benfica maçı nereden canlı izlenir? FB hazırlık maçının yayın bilgileri

2025-2026 sezonu hazırlıkları Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe bugün 22.00'de Benfica ile karşılaşacak. Taraftarların heyecanla beklediği FB hazırlık maçının yayınlandığı kanal duyuruldu.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Benfica maçına kısa süre kaldı. 26 Temmuz Cumartesi günü 22.00'de oynanacak olan hazırlık maçı S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak. Binlerce taraftar bu akşam maçı takip edecek.

FB HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bu akşam 22.00'de oynanacak olan FB Benfica maçına kısa süre kaldı. 22.00'de başlayacak olan müsabaka için bekleyiş devam ederken yayın bilgileri de paylaşıldı. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Hazırlık maçı sonrası İstanbul'a dönecek olan sarı lacivertli ekip çalışmalarına Türkiye'de devam edecek.